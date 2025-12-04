Bebé desaparecida em Gaia entregue no posto da GNR dos Carvalhos

A bebé foi entregue no Posto da GNR dos Carvalhos, em Vila Nova de Gaia, segundo indicou à agência Lusa fonte da Guarda.A fonte acrescentou que a criança seguiu para o hospital, que não indicou qual, para ser avaliada., confirmou hoje fonte da Unidade Local de Saúde Gaia/Espinho (ULSGE).A mãe retirou a filha de quatro meses do hospital, no distrito do Porto, durante a tarde, “após ter sido informada pelo tribunal, durante a manhã, de que a criança seria entregue a uma família de acolhimento” ainda durante o dia de quarta-feira, referiu a mesma fonte.O caso foi hoje avançado peloque refere que, de imediato, o hospital comunicou o desaparecimento da bebé à PSP e ao tribunal.O presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) de Gaia/Espinho, Luís da Cruz Matos, disse hoje estar a “avaliar tudo o que se passou” no caso de uma mãe que retirou o bebé do internamento., garantiu Luís da Cruz Matos aos jornalistas.A pulseira eletrónica foi encontrada intacta no caixote do lixo da casa de banho do quarto onde a criança estava internada.“Temos de retirar daqui uma aprendizagem para que isto não se repita, isto não pode voltar a acontecer, nós não vamos deixar que isto volte a acontecer e, por isso, vamos retirar daqui todos os ensinamentos”, referiu.Luís da Cruz Matos insistiu que o hospital está a avaliar tudo aquilo que se passou e como é que a mãe conseguiu tirar a pulseira da bebé.A agência Lusa questionou a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde sobre a abertura de um inquérito a este caso e aguarda resposta.