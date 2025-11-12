País
Bebé nasce em TVDE. Grávida ia a caminho do hospital
A mulher ia a caminho do Hospital São Francisco Xavier cerca de duas horas depois de ter recebido alta daquela unidade hospitalar. A ministra da Saúde confessa-se "incomodada" com este caso.
A mulher de 37 anos, começou com contrações na terça-feira ao final da tarde, pouco tempo depois de ter tido alta do hospital São Francisco Xavier.
Ao fim do dia, já com contrações, chamou um TVDE para voltar ao hospital, mas entrou em trabalho de parto enquanto ia a caminho.
A mãe e o bebé estão bem, mas permanecem internados. Sobre este caso, a ministra da Saúde remete as explicações para a unidade local de saúde, mas confessa-se incomodada com o caso."Lamentamos muito, incomoda-nos muito que estas situações aconteçam, mas relativamente a esta situação, como outras semelhantes, tenho de remeter a explicação desse caso para a unidade local de saúde respetiva", afirmou Ana Paula Martins.
Fernando Cirurgião, diretor de Obstetrícia do Hospital São Francisco Xavier, assegura que a grávida esteve na unidade de saúde por cerca de três horas durante a tarde.A mulher esteve sob vigilância e fez um CTG. "Constatou-se que as dores que ela tinha provavelmente não eram dores relacionadas com trabalho de parto", acrescentou em declarações à RTP.
O responsável adiantou que a grávida foi medicada para as dores e foi encaminhada para casa.
Ao chegar a casa teve de subir "três andares" para chegar a casa e depois "teve de descer outros três" para voltar a sair.
Cerca de duas horas após ter tido alta, a grávida recorreu a um TVDE e acabou por entrar em trabalho de parto.