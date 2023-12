Bicicletas em Lisboa. Jovem programou alternativa para escapar aos problemas da aplicação Gira

Cinco meses foi o tempo de incubação da ideia de Afonso Hermenegildo.Ao “ir para todo o lado” nas ‘Giras’, “apercebi-me que aquilo [a aplicação] não é aceitável para um serviço destes”, lamenta Afonso. Sucedem-se os problemas: inícios de sessão que não ficam guardados, bicicletas assinaladas a verde que não surgem na aplicação e pedidos para concluir registos de contas e adesão a passes (embora ambos existam).“Talvez seria engraçado tentar fazer uma aplicação melhor que a existente e que tivesse coisas novas”, ambicionou Afonso.Em outubro e novembro, conseguiu construir um “caminho” até aos servidores da GIRA, desenvolvendo uma interface onde é possível iniciar sessão e, através dos pontos acumulados e não dos passes, desbloquear bicicletas nas estações.

Uma aplicação útil, mas que desafia a segurança da EMEL

Chama-se– Afonso explica que o M é de Melhor, e certo é que os problemas da GIRA original foram contornados. O esforço é reconhecido pela Mubi - Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta.“Acho que esta iniciativa tem um grande mérito, que é mostrar às entidades responsáveis pela GIRA que é possível fazer um bocadinho melhor e ir mais além”, aponta Herculano Rebordão, um dos dirigentes da Mubi, que considera “anormal” o estado da aplicação. “Efetivamente tem tido muitos problemas”, uns que desaparecem com atualizações do software, outros “que existem desde sempre”, afirma à Antena 1.

A própria Empresa de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) reconhece a existência de “alguns problemas”, sem detalhar quais, apontando como causa o crescimento de rede, entre as bicicletas nova e a integração da rede GIRA no passe Navegante. Ao mesmo tempo, estão a ser preparadas soluções, que passam por um “redesenho completo da aplicação” ligada com a EMEL.









O tal “caminho” construído por Afonso aproveitou algumas aberturas dos servidores da EMEL. “Tecnicamente não é público, mas ao ter uma API implica que está aberto. Não é suposto outras pessoas utilizarem o API deles, não está nada documentado, nada disso, mas eles têm a ‘morada do sistema’. Uma pessoa sabendo disso consegue mandar para lá tudo o que quiser”, diz.Uma API (interface de programação de aplicação, traduzido para português) permite o acesso a algumas informações. Juntamente com um proxy, uma espécie de servidor intermediário, Afonso conseguiu aceder à rede de estações e bicicletas, juntamente com os nomes de utilizadores e palavras-passe.“Aquilo passa tudo pela aplicação, não é guardado em lado nenhum. A base de dados é toda da GIRA. Aquilo simplesmente manda o pedido de autenticação ao sistema deles”, assegura o jovem da Lourinhã.

Depois de saber desta aplicação alternativa, a EMEL terá consentido o acesso feito aos seus servidores. “A interação do Afonso com a app da GIRA resultou da atual necessidade de evolução tecnológica da EMEL que assenta numa cultura crescente de interoperabilidade, transparência e inovação”, refere a empresa à Antena 1. Não explica, mesmo depois de questionada, se a mGIRA não representa um uso indevido de informações pessoais ou da rede de estações. Além disso, ela continua ativo, pelo que continua a ser possível interagir com os servidores.





A “boa vontade” de Afonso

Entre as funcionalidades que acrescentou, estão a possibilidade de desenhar percursos e o acesso a estatísticas de utilização. A mGira já chegou a ter mais de 600 utilizadores neste mês de dezembro, situando-se agora na ordem dos 200.









O especialista em cibersegurança Rodrigo Adão da Fonseca acredita na “boa vontade” de Afonso, mas aponta que deveria ter criado a alternativa em cooperação com a empresa.“Há aqui pelo menos um período inicial onde a vontade de ser útil para resolver problemas na aplicação levaram-no a utilizar dois mecanismos (API e proxy) que não são adequados” refere à Antena 1.Por outro lado, e tendo em conta o aparente consentimento da EMEL, “cabe à EMEL decidir se quer ou não acomodar o esforço e até a boa vontade do jovem Afonso”, diz Rodrigo Adão da Fonseca.No entanto, Herculano Rebordão, da Mubi, chama a atenção que, se os problemas não forem resolvidos, os utilizadores vão afastar-se.“Se a pessoa olha para isto como um verdadeiro transporte público... Era como ter o passe, querer entrar num metro ou num autocarro e, às vezes, não dar. O que é provavelmente iria fazer no fim de quando fosse renovar o passe? Se calhar pensava em usar outro sistema de transporte. Acho que com a GIRA também acontece isso”, compara.