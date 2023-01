Bispo auxiliar de Lisboa: "Confesso que o valor do palco me magoou"

O presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude, D. Américo Aguiar, disse, em conferência de imprensa, que teve conhecimento do valor do altar para as Jornadas Mundiais da Juventude pela comunicação social e confessou que o valor do ajuste direto o “magoou”.