JMJ. Marcelo diz que é necessário esperar por reuniões entre entidades envolvidas

Sobre a polémica que envolve o palco da Jornada Mundial da Juventude, o Presidente da República sublinha a posição hoje firmada pela organização, que pretende conjugar uma projeção positiva de Portugal no mundo, mas sem deixar de ter em conta as circunstâncias sociais da atualidade.