Bloco de Partos e a Urgência de Obstetrícia do Santa Maria não reabrem a tempo do verão

A estimativa inicial era de que a intervenção que obrigou ao encerramento dos serviços estivesse concluída em março. Posteriormente, a previsão foi atualizada para junho.Sabe-se agora que a derrapagem nas obras vai impedir a reabertura do Bloco de Partos do Santa Maria, durante os meses mais complicados do ano.





Uma questão a que o director de Serviço de Obstetrícia do Hospital de São Francisco Xavier se mostra sensível e confessa estar apreensivo e preocupado com a falta de um plano de resposta para o período de Verão, no Serviço Nacional de Saúde.



Ouvido pela Antena 1, Fernando Cirurgião afirma que é necessário definir uma estratégia para os próximos meses, que são os mais complicados do ano.