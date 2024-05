Foto: António Antunes - RTP

A ministra da Saúde pediu esta terça-feira explicações ao Conselho de Administração do Hospital Santa Maria, em Lisboa. Foi surpreendida pela notícia da não reabertura da maternidade no próximo mês de junho.

Ouvido pela RTP, o presidente do Conselho de administração admite só reabrir em outubro. E assim a assistência às grávidas na região de Lisboa e Vale do Tejo vai ficar ainda mais complicada no próximo verão.