Boaventura de Sousa Santos nega acusações e assegura inocência

”, sublinhou, em entrevista à agência Lusa.Três investigadoras que passaram pelo Centro de Estudos Sociais (CES) de Coimbra denunciaram situações de assédio num capítulo do livro intitulado “Má conduta sexual na Academia - Para uma Ética de Cuidado na Universidade”, o que levou a que os investigadores Boaventura de Sousa Santos e Bruno Sena Martins acabassem suspensos de todos os cargos que ocupavam no CES, em abril de 2023.O CES acabou por criar, uns meses depois, uma comissão independente para averiguar as supostas, tendo divulgado o seu relatório a 13 de março, quase um ano depois, onde confirmou a existência de padrões de conduta de abuso de poder e assédio, por parte de pessoas em posições hierarquicamente superiores, sem especificar nomes.”, alegou Boaventura de Sousa Santos.Em declarações à Lusa, o sociólogo considerou que há mais de um ano foi envolvido “numa guerra mediática”, onde logo na primeira semana foi levado a cabo “um assassinato de caráter”.”, justificou.Boaventura de Sousa Santos afirmou que durante estes 15 meses nunca foi ouvido pela direção, conselho científico ou assembleia-geral do CES, nem pelos tribunais, sobre esta matéria.Apenas foi ouvido pela comissão independente em 4 de dezembro de 2023, onde entregou “cerca de 600 páginas de documentos” e o nome de várias testemunhas que "nunca chegaram a ser ouvidas".O relatório que a comissão independente divulgou faz um diagnóstico sociológico, mas “nunca fala de vítimas”, apenas em “pessoas denunciadas e denunciantes”, apontando “contradições, fazendo um diagnóstico geral e propondo resoluções para o futuro”.”, sustentou, acusando o CES de “má-fé”.Para tentar limpar o seu bom nome, Boaventura de Sousa Santos anunciou que solicitou ao Ministério Público para ser constituído arguido no âmbito do inquérito aberto após relatório de comissão independente, para além de ter interposto uma ação judicial contra a direção do CES, com vista a ter acesso a depoimentos e meios de prova para se poder defender.A par destas ações, decidiu ainda instaurar ações de tutela de personalidade contra todos os que puseram em causa o seu direito fundamental ao bom nome.Segundo Boaventura de Sousa Santos, as acusações de assédio tiveram “um impacto terrível” na sua vida pessoal, reputação e “no domínio dos convites”.”, apontou.À Lusa, disse ainda não ter dúvidas de que vai conseguir limpar o seu nome, pois confia na justiça portuguesa e no contraditório.”, concluiu.