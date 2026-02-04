Bombeira atropelada quando ia para o quartel em Leiria, condutor em fuga

Segundo o Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana (GNR), "a bombeira ia a caminho do quartel" e tratou-se de "atropelamento com fuga".

A mesma fonte referiu que é um ferido ligeiro.

Já o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria adiantou que o alerta para o acidente chegou às autoridades pelas 7h40 e ao local acorreram, além da GNR, meios dos bombeiros e do Instituto Nacional de Emergência Médica.