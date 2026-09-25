Bombeira de 24 anos morre a combater fogo em Resende

"Foi com profunda consternação que o presidente da República tomou conhecimento da morte de uma jovem bombeira de Resende, com apenas 24 anos, esta madrugada, quando combatia um incêndio florestal", lê-se numa nota no site da Presidência.



António José Seguro frisou que "a sua morte, no cumprimento da sua missão, sendo um exemplo de abnegação, profissionalismo e coragem, representa uma perda irreparável para a instituição e para toda a comunidade".





O chefe de Estado endereçou as suas condolências à família, amigos e companheiros dos Bombeiros Voluntários de Resende, bem como ao município.





Também a Liga dos Bombeiros Portugueses lamentou a perda de mais um operacional em combate.



"É a segunda perda de bombeiros em serviço registado este ano, que se juntam aos 257 falecidos nos últimos 46 anos", referiu.

Bombeira foi socorrida mas não resistiu aos ferimentos

Fonte do Comando Sub-regional do Tâmega e Sousa disse à agência Lusa ter tido a informação de que uma bombeira ficou gravemente ferida no incêndio que lavra em Barrô, no concelho de Resende.





Segundo a mesma fonte, a profissional foi atingida por uma árvore de grande porte. Terá depois sido socorrida, mas acabou por morrer no Hospital de Lamego.



O incêndio teve início pelas 20h30 de quinta-feira e ficou dominado às 8h18 de hoje.



No combate às chamas estão ainda 254 operacionais, apoiados por 74 viaturas e um meio aéreo.





Também em Odemira, um incêndio que começou na quinta-feira entrou entretanto em fase de resolução, mantendo no terreno mais de quatro centenas de operacionais apoiados por cerca de 150 viaturas e três meios aéreos.





c/ Lusa