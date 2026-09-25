Incêndios em Odemira e Resende em fase de resolução. Operacionais mantêm-se no terreno

O incêndio que começou quinta-feira em Odemira, em Saboia, encaminhou-se durante a noite para Silves, Algarve e chegou à localidade de São Marcos da Serra. Esta manhã o fogo continuava a apresentar duas frentes ativas, mas os bombeiros falam em condições favoráveis.





No site oficial da Proteção Civil, o incêncio surge já em fase de resolução, apesar de manter no terreno mais de quatro centenas de operacionais apoiados por cerca de 150 viaturas e três meios aéreos.

As temperaturas baixaram durante a noite, o que facilitou o trabalho dos bombeiros.





O incêndio fez dois feridos ligeiros, ambos bombeiros, na sequência de um acidente com um veículo de combate a incêndios, consumido pelas chamas.





O comandante Tiago Bugio, do comando sub regional do Alentejo Litoral adiantou à RTP Antena 1 que as operações de combate estão a surtir efeito.

Fogo em Resende continua ativo

Entretanto, o incêndio que deflagrou na quinta-feira em Resende, distrito de Viseu, também estava em fase de resolução ao início desta manhã, mobilizando mais de 200 operacionais.



"Não há populações em risco nem vítimas, com exceção da bombeira que ficou ferida na quinta-feira na sequência de uma queda de árvore", adiantou antes à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Tâmega e Sousa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Mais de 70 concelhos do interior das regiões Norte e Centro e do Algarve continuam hoje em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Uma bombeira da corporação de Resende foi atingida por uma árvore de grande porte na quinta-feira, ficando ferida com gravidade.



O alerta para o fogo que deflagrou na localidade de Barrô, concelho de Resende, no distrito de Viseu, foi dado pelas 20h36 de quinta-feira.



Às 8h45 estavam no local 254 operacionais, com o apoio de 74 bombeiros e um meio aéreo.





c/ Lusa