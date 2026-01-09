Bombeiro agredido por popular no socorro a acidente no concelho de Porto de Mós

O comandante dos Voluntários de Mira de Aire, Hélder Gonçalves, explicou que meios da corporação foram acionados para um acidente, um veículo pesado que tombou na Estrada Nacional 243, em Alvados, tendo um popular, "após ter sido alertado para se afastar do local, para os bombeiros fazerem o seu trabalho, dado com uma muleta num deles".

"O bombeiro foi transportado para o hospital de Leiria com a suspeita de ter um traumatismo no nariz", adiantou à agência Lusa Hélder Gonçalves.

Do acidente não resultaram feridos.

O acidente ocorreu pelas 14:15 e às 17:30 a estrada ainda estava cortada ao trânsito nos dois sentidos para remoção do camião e da carga, desperdícios de tecido, acrescentou Hélder Gonçalves.

Fonte da Guarda Nacional Republicana disse àquela hora que não havia ainda previsão para a reabertura da via.