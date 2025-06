Bombeiros continuam a combater incêndio em Castelo Branco

De acordo com a Proteção Civil, no terreno, em Castelo Branco, permaneciam, ao amanhecer, cerca de 150 operacionais apoiados por 50 viaturas.



O incêndio teve início após as 17h00 de domingo numa zona de floresta entre as localidades de Almaceda e Padrão. As autoridades indicam que não há habitações em perigo.As dificuldades nos acessos têm impedido que este fogo seja dado como dominado, embora a maioria do perimetro esteja já controlada.





Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, citada pela agência Lusa, adiantou que será efetuada, durante a manhã, uma "reavalização" que deverá passar pelo destacamento de meios aéreos.



Um outro incêndio, que lavrou também no domingo em Alvorão, Torres Novas, foi dado como dominado ao final do dia e entrou em rescaldo pelas 22h15. Foi entretanto dado como extinto. Chegaram a estar no terreno mais de 109 operacionais e três meios áreos. Ao início da manhã, permaneciam no local duas dezenas de bombeiros apoiados por sete viaturas.

Vaga de calor em curso



Face à vaga de calor que se abateu sobre o país, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou sete distritos do continente sob aviso vermelho até terça-feira. Trata-se de Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora, Beja, Castelo Branco e Portalegre.Há aviso laranja para os distritos de Bragança, Coimbra, Faro, Guarda, Vila Real e Viseu. Os demais estão sob aviso amarelo.





No domingo, os termómetros marcaram os 46,6 graus Celsius no concelho de Mora, distrito de Évora. Um valor, ainda assim, aquém do máximo de 47,3 registado em agosto 2003.



A confirmar-se, a temperatura em Mora será a mais elevada alguma vez registada num mês junho em Portugal.



Apesar dos avisos vermelhos, houve chuva, trovoada e queda de queda de granizo, no domingo, em algumas zonas do país. Na localidade de Corças, Guarda, os habitantes foram surpreendidos por este fenómeno durante a tarde. O mesmo aconteceu em Fornos de Algodres.



Em algumas praias do centro do país, foi avistada uma nuvem sobre o mar semelhante a uma onda gigante.



c/ Lusa