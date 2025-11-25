Bombeiros do Fundão podem ser expulsos caso se confirmem as acusações

Numa nota enviada à comunicação social, a direção da Associação Humanitária e o comando do Corpo de Bombeiros do Fundão explicaram que, assim que tiveram conhecimento dos factos, "determinaram de imediato a abertura dos respetivos processos disciplinares, de modo a averiguar internamente o ocorrido e assegurar o cumprimento rigoroso dos deveres e responsabilidades institucionais".

Onze bombeiros voluntários do Fundão, distrito de Castelo Branco, foram hoje detidos pela Polícia Judiciária (PJ) por serem suspeitos de dois crimes de violação e um de coação sexual, dos quais terá sido vítima um outro bombeiro, numa praxe.

A Polícia Judiciária revelou que, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda e em articulação com a Diretoria do Centro da PJ, deteve, fora flagrante delito, 11 bombeiros voluntários da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Fundão, pela forte suspeita de terem praticado, em duas ocasiões distintas, dentro do quartel do Fundão e de Soalheira, dois crimes de violação e um de coação sexual.

Segundo a nota, na sequência da comunicação formal da PJ, foi transmitido à direção e comando dos bombeiros, de modo a evitar qualquer perturbação do decurso da investigação, "colaboração no sentido de susterem momentaneamente diligências a realizar num eventual processo disciplinar".

"Em estrito cumprimento desta orientação, as diligências internas ficaram temporariamente suspensas, motivo pelo qual não foram ainda aplicadas medidas preventivas, incluindo eventuais suspensões", lê-se na nota.

Adiantam ainda que após as diligências realizadas pela PJ no dia de hoje, "cessaram os motivos que determinavam a suspensão, podendo agora os processos disciplinares e laborais retomar o seu curso normal".

A direção e o comando dos bombeiros do Fundão vincaram também que, desde o primeiro momento, prestaram apoio integral ao bombeiro que apresentou a queixa, ouviram os envolvidos e colaboraram com as entidades competentes.

"Embora fosse previsível o impacto negativo decorrente da divulgação pública destes acontecimentos, prevaleceu sempre a defesa e a proteção do bombeiro que denunciou a situação".

Face às declarações prestadas pelo comandante José Sousa, salientam que da queixa e dos depoimentos recolhidos até agora, "ficou claro para o comando "que o grau de envolvimento e de conhecimento dos vários elementos não é uniforme".

Acrescentam também que, face aquilo que já é conhecido, é expectável que após conclusão da investigação interna "existam motivos para aplicar medidas disciplinares gravosas, incluindo, se necessário, a expulsão do corpo de bombeiros".

A direção e o comando deixam um apelo à população para que mantenha a confiança na Associação Humanitária.