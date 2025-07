Brilhante Dias sente que autarca de Loures continua com condições para ser candidato

Depois de ter sido divulgada uma carta aberta de militantes do PS, indignados com a resposta da Câmara Municipal de Loures, no Bairro do Talude, Eurico Brilhante Dias sai em defesa do autarca socialista e garante que os pilares humanistas do partido não ficam em causa, embora assuma que este caso pode causar desconforto.Antes, numa visita a Beja, o secretário-geral socialista, José Luís Carneiro, garantiu que a Câmara de Loures tomou todos os cuidados com as pessoas afetadas pela demolição de construções ilegais.Apesar desta defesa do autarca Ricardo Leão, por parte da liderança do PS, existe uma divisão no partido sobre este caso. Vários antigos governantes e deputados socialistas assinarama a carta aberta com duras críticas às demolições no Bairro do Talude.Um dos signatários é João Costa, antigo ministro da Educação, que diz à Antena 1 que era essencial encontrar alternativas para os moradores, antes de derrubar as habitações precárias onde estas pessoas viviam.A Antena 1 falou com João Soares, que liderou a Câmara de Lisboa entre 1995 e 2002, e também entende que não faz sentido desalojar pessoas, sem a existência de alternativas de habitação.Entrevistado na SIC Notícias, o autarca de Sintra, eleito pelo PS, acusa também o Governo de estar a deixar as câmaras assumirem responsabilidades praticamente sozinhas, na área da habitação.