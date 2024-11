Buscas em Santo António dos Cavaleiros. PJ identifica suspeitos de ataque a autocarro

por agora, não há ainda detidos. Se as suspeitas se confirmarem, os suspeitos podem vir a receber ordem de prisão nas próximas horas.



Odair Moniz, cidadão cabo-verdiano de 43 anos e morador no Zambujal, bairro do concelho da Amadora, foi mortalmente baleado por um agente da PSP, a 21 de outubro, na Cova da Moura. Seguiram-se desacatos em diferentes zonas da Área Metropolitana de Lisboa, com autocarros, automóveis, motas e caixotes do lixo incendiados.



Houve duas dezenas de detidos e pelo menos seis pessoas feridas, entre as quais o motorista do autocarro incendiado em Santo António dos Cavaleiros. Este profissional ficou em estado grave. A RTP apurou, junto de fonte ligada ao processo, que, por agora, não há ainda detidos. Se as suspeitas se confirmarem, os suspeitos podem vir a receber ordem de prisão nas próximas horas. Segundo a versão oficial da PSP, Odair Moniz ter-se-ia posto "em fuga", de carro, ao ver uma viatura policial, e despistado na Cova da Moura. Aqui, ao ser abordado pelos agentes, "terá resistido à detenção e tentado agredi-los com recurso a arma branca".





A família de Odair Moniz apresentou na passada quinta-feira uma queixa contra a Polícia de Segurança Pública por alegado abuso de poder, revelou uma das advogadas de defesa, citada pela agência Lusa. Em causa está o que a família considera ter constituído uma invasão policial de uma casa em luto, da qual teriam resultado danos psicológicos e materiais.



A queixa por alegados crimes de abuso de poder, dano e violação de domicílio por funcionário foi interposta no Ministério Público contra o Comando Geral da PSP e contra desconhecidos, uma vez que é desconhecida a identidade dos agentes envolvidos na intervenção.