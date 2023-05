Buzinão na Covilhã pelo fim das portagens na A23, A24 e A25

O buzinão está marcado para as 17h00, com saída do Campo das Festas, na Covilhã, e chegada à rotunda junto ao Complexo Desportivo, depois de serem percorridas algumas ruas da cidade.O conjunto de entidades que compõem a Plataforma, que pede e eliminação das portagens nas autoestradas do interior A23, A24 e A25, sublinha, em comunicado, que a iniciativa pretende ser “um alerta” para a opinião pública e uma forma de transmitir informação sobre a manifestação que vão promover no dia 20, em Lisboa.A Plataforma defende que a eliminação das portagens nas autoestradas A23, A24 e A25 “é uma urgência e é uma medida de bom senso para a vida económica e social do interior”.