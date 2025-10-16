"Cada mercado cria plano próprio". Ainda não há previsão da Nestlé de despedimentos por país

(em atualização)





"Nesta fase, não estamos em condições de fornecer números específicos para cada mercado", explica a Nestlé Internacional em resposta à rádio pública.

A empresa alimentar recorda que a redução anunciada aplica-se a todos os mercados e todas as funções a nível global nos próximos dois anos, mas que "afetará cada mercado de forma diferente"., aponta na nota enviada esta manhã.