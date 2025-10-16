Economia
"Cada mercado cria plano próprio". Ainda não há previsão da Nestlé de despedimentos por país
Depois de anunciar que vai cortar 16 mil empregos em todo o mundo nos próximos dois anos, a Nestlé explica à Antena 1 que ainda não sabe quantos trabalhadores vão ser dispensados em cada país.
(em atualização)
"Nesta fase, não estamos em condições de fornecer números específicos para cada mercado", explica a Nestlé Internacional em resposta à rádio pública.
A empresa alimentar recorda que a redução anunciada aplica-se a todos os mercados e todas as funções a nível global nos próximos dois anos, mas que "afetará cada mercado de forma diferente".
"Cada mercado criará o seu próprio plano, que estará sujeito a consultas com os conselhos de trabalhadores nos vários mercados", aponta na nota enviada esta manhã.
