Caldas da Rainha cancela Carnaval e festival Foz Beats

Face ao prolongamento da situação de calamidade no concelho e "aos elevados prejuízos registados", o município decidiu, em conjunto com as associações envolvidas, cancelar os corsos do Carnaval deste ano, bem como o Carnaval das Crianças e dos Idosos", informou a Câmara das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria.

À agência Lusa, o presidente da autarquia, Vítor Marques, explicou hoje que, "embora o Carnaval das crianças e dos idosos seja na Expoeste [pavilhão de exposições], com boas condições, há a questão do mau tempo e das deslocações, pelo que a opção foi cancelar para preservar a integridade de todos".

Vítor Marques esclareceu que a Câmara "estabeleceu com as associações um plano de entendimento para suprir o investimento já feito na confeção dos fatos e dos carros alegóricos", parte dos quais "poderão ser utilizados no Carnaval de 2027.

A Câmara decidiu ainda cancelar dois eventos: o Foz Beats, previsto para a praia da Foz do Arelho, em julho, e o Oeste Lusitano, agendado para o início de maio, no Parque D. Carlos I.

"Também estamos com problemas na Foz do Arelho, na praia, com a `aberta [canal que liga a Lagoa de Óbidos ao mar] a deslocar-se cada vez mais para norte e apanhar quase a Avenida do Mar", explicou o presidente, justificando o cancelamento do Foz Beats.

Apesar de o evento se realizar em julho, o autarca sustentou não haver condições para manter a edição de 2026, tanto mais que "na segunda-feira vai ser iniciada uma intervenção", para a qual foi pedida autorização à Agência Portuguesa do Ambiente" e que passará por "deslocar areia para abrir uma segunda `aberta` para salvaguardar a Avenida do Mar e a praia".

"Pelas questões de segurança, mas também pelo investimento que é feito nesta matéria, a juntar tantos que há para fazer no concelho que hoje tem mais de 50 estradas fechadas, algumas partidas, entendemos não fazer os eventos", acrescentou.

No caso do Oeste Lusitano, organizado pela Associação de Criadores do Oeste e que deveria realizar-se no início de maio no Parque D. Carlos, a Câmara decidiu que deverá realizar-se num local alternativo, "devido aos danos que a depressão Kristin provocou no Parque e na Mata, com a queda de árvores e estruturas".