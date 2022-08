Caldas da Rainha. Meios aéreos procuram pontos quentes

"Em termos de área ardida estimada, temos à volta de 650 a 700 hectares de povoamento florestar. Não tivemos nenhuma habitação ardida. No início do incêndio, tivemos aqui duas aldeias, Abuxanas e Casais da Atalaia, que estiveram em risco devido à proximidade das chamas, mas com aquilo que foi o trabalho de defesa perimétrica não tivemos nenhuma consequência", adiantou ainda o responsável.



O comandante distrital da Proteção Civil indicou que o dispositivo vai manter-se no terreno, tendo em conta as previsões de vento forte.