Caldas da Rainha sem eletricidade por intervenção da E-Redes
Uma intervenção da E-Redes num posto de muito alta tensão obrigou hoje ao corte da eletricidade no concelho de Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, informou o município após comunicação da empresa.
Desde cerca das 10h00 a E-Redes efetuou "uma intervenção no poste de muita alta tensão, obrigando ao corte de eletricidade numa vasta área, afetando todo o concelho das Caldas da Rainha e arredores".
A intervenção decorre "por tempo indeterminado".
