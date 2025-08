Calor agrava risco de incêndio. Portugal continental entra em situação de alerta

A situação de alerta vigora entre as 0h00 deste domingo e as 23h59 da próxima quinta-feira, dia 7 de agosto.

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa



“Serenidade e espírito de unidade”

“Mais vale prevenir do que remediar”

Foto: Nuno Veiga - Lusa



“Pré-posicionamento” e “organização logística”

Foto: Jorge Esteves - RTP



, anunciou este domingo a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, em declaração ao país sem direito a perguntas dos jornalistas.Na base da decisão do Executivo, enfatizou a governante, está a expectativa de temperaturas elevadas e níveis reduzidos de humidade. Razões que explicam, nas suas palavras, a “necessidade de adotar medidas preventivas e especiais”.Nos termos da declaração da situação de alerta,A medida enquadra ainda aA titular da pasta da Administração Interna advertiu para dias difíceis, apelando, neste sentido, a “serenidade e espírito de unidade nacional no enfrentar deste flagelo”., acentuou.“Todo o dispositivo de combate aos incêndios está pronto e mobilizado”, prosseguiu a ministra, para sinalizar ainda o reforço da resposta operacional da Guarda Nacional Republicana, da Polícia de Segurança Pública e das Forças Armadas.Questionado, nos Açores, sobre a decisão do Executivo, o presidente da República considerou que esta “faz sentido”, dado que “mais vale prevenir do que remediar” face a um espaço de tempo que se espera “muito difícil”., frisou Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas na Ilha da Graciosa.“Prevenir significa”, enunciou o chefe de Estado.A declaração da situação de alerta, revelou, era “uma solução que estava preparada”, uma vez “terminado um ciclo” de combate aos incêndios dos últimos dias no norte do país.Por sua vez, em entrevista à RTP, na tarde de sábado, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses afirmou que. Ainda assim, considerou que, assinalou António Nunes.“Certo é que, tendo havido na altura recomendação às empresas, a maioria, naturalmente que, numa forma de responsabilidade social, acabou por dispensar os seus trabalhadores que eram bombeiros voluntários e, por isso, conseguiu-se encontrar os meios necessários para responder a todas as chamadas”, prosseguiu.“Neste ponto de vista, diremos quee que nós sublinhamos como muito importantes, porque na próxima semana poderemos ter temperaturas muito elevadas, ventos fortes”, considerou António Nunes.“Nestas circunstâncias, a capacidade dos nossos bombeiros é maior. Agora,, fez notar.