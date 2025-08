Portugal em alerta. A evolução do combate a incêndios ao minuto

Em Ponte da Barca, 600 operacionais continuavam no terreno, pouco depois das 18h00 deste sábado, para enfrentarem um incêndio já com oito dias.O incêndio de Arouca estava, à mesma hora, em vigilância, na sequência de alguns reacendimentos no período da tarde.Recorde-se que, este sábado, uma máquina de rasto do Exército envolvida no combate às chamas em Arouca caiu numa ravina. Estava a ser transportada no topo de uma viatura pesada e caiu de uma altura muito significativa com um sargento-chefe no interior. O militar foi assistido no Hospital de Arouca, fez vários exames e encontra-se bem de saúde.Questionado pela RTP, o Exército garantiu que vai abrir um processo de averiguações.