Calor antecipa vindimas. O caso de um produtor do Alentejo

Foto: Maja Petric - Unsplash

O vinicultor fala em duas realidades distintas no Alentejo e a água do Alqueva é o fator diferenciador.



Com a quase totalidade do território em seca meteorológica e mais de um terço em seca severa e extrema, sobretudo no Alentejo e no Algarve, a comissão que acompanha os efeitos da seca reúne-se esta sexta-feira para avaliar a situação.



Há populações no Alentejo que estão a ser servidas por autotanques, com os bombeiros a registarem já mais de 1.500 abastecimentos de água este ano, segundo a edição desta sexta-feira do Jornal de Notícias.



No Algarve não há falhas, mas a região pondera agravar as tarifas ainda este ano para travar o consumo crescente de água. A norte, a Associação dos Agricultores e Pastores revelou que metade dos associados reduziu os rebanhos e 20 por cento deram mesmo por terminada a atividade devido à falta de água e à escassez de cereais para alimentar os animais.