Calor: Aviso amarelo alargado a 15 distritos

17 Ago, 2018, 08:40 / atualizado em 17 Ago, 2018, 08:46

O aviso amarelo tem início às 10h00 de sábado e prolonga-se até às 22h00 de domingo.



Este aviso amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de quatro, é emitido quando há uma "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".





“Ao longo do fim de semana, praticamente todo o território vai atingir temperaturas acima dos 35º”, afirmou o meteorologista Ricardo Tavares à Antena 1.





site do IPMA, no sábado, Évora e Beja vão atingir os 37º, Lisboa os 33º, Porto os 30º e Faro os 32º. Segundo o IPMA a persistência de valores elevados da temperatura máxima é esperada para todos os distritos de Portugal continental, com exceção dos de Bragança, Vila Real e Viseu.

Domingo, a temperatura volta a subir no domingo, e os termómetros podem alcançar os 39º em Santarém e Évora, 37º em Lisboa e 32º no Porto e em Faro.

Vinte e nove concelhos com risco máximo de incêndio

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13h00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.





C/Lusa



Nas regiões do interior alentejano, o Vale do Tejo e Beira Baixa os termómetros poderão aproximar-se “dos 40º”.Quinta-feira, o IPMA informou que esta subida das temperaturas é uma "situação característica do período de verão", e explicou que tal se deve ao "transporte de uma massa de ar quente e seco com trajeto pela Península Ibérica e Marrocos".Esta situação de tempo quente e seco deverá manter-se pelo menos até terça-feira, de acordo com o IPMA, que garante, no entanto, que os valores das temperaturas serão "claramente inferiores aos registados na onda de calor do início do mês de agosto".Vinte e nove concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Viseu, Castelo Branco e Faro estão hoje em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera De acordo com o IPMA, estão em risco máximo de incêndio os concelhos de Vimioso, Alfândega da Fé, Mogadouro, Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta, Bragança, Vinhais, Macedo de Cavaleiro, Carrazeda de Ansiães e Vila Flor, no distrito de Bragança.O distrito da Guarda tem 10 concelhos sob o mesmo alerta, nomeadamente Vila Nova de Foz Côa, Mêda, Trancoso, Celorico da Beira, Guarda, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Seia, Sabugal e Pinhel.Estão também com risco máximo de incêndio os concelhos de Sernancelhe, Penedono, Vila Nova de Paiva, Castro Daire e Tarouca, no distrito de Viseu, e os concelhos da Covilhã e Penamacor, no distrito de Castelo Branco.O distrito de Faro tem sob este alerta os concelhos de Alcoutim e Tavira, segundo a informação disponibilizada nodo instituto.O IPMA colocou ainda em risco muito elevado de incêndio mais de 60 municípios dos distritos de Viana do Castelo, Bragança, Braga, Vila Real, Viseu, Aveiro, Faro, Portalegre, Castelo Branco e Leiria.O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".