Foto: Jorge Esteves - RTP

Apenas para o distrito de Aveiro se prevê uma temperatura média abaixo dos 30 graus. Para os demais, a temperatura prevista oscila entre os 32 e os 43 graus.



Entre os distritos com temperaturas mais elevadas estão Lisboa, Braga e Castelo Branco, com 40 graus, Beja com 41, Santarém com 42 e Évora com 43 graus.



Os especialistas garantem que os fenómenos de calor extremo vão tornar-se comuns.