Fotos: Luís Forra - Lusa

Poucas horas depois de o fogo ter sido dado como dominado, o autarca de Aljezur diz à Antena 1 que as chamas destruíram dois mil hectares naquele município do Algarve.



José Manuel Gonçalves diz que foram registados apenas danos materiais, que incluem, ao que tudo indica, danos numa habitação.



No total, o grande incêndio que começou no sábado em Odemira consumiu quase 8.500 hectares.