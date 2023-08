Incêndio de Odemira. "Uma tragédia incrível para o concelho"

ESA

O presidente da Câmara de Odemira considera uma tragédia todo o impacto do incêndio que lavrou nestes dias. Hélder Guerreiro diz que, perante a dimensão da área ardida, o balanço é muito negativo.

O autarca diz ainda que duas pessoas ficaram sem casa e terão de ser realojadas, por causa deste incêndio.



Quanto aos animais que ficaram sem alimentos, vai ser criada uma plataforma para permitir a comunicação entre quem quiser fazer donativos e os produtores de gado que necessitem dessa ajuda.



O autarca Hélder Guerreiro também não tem dúvidas de que Odemira necessita de apoios financeiros por parte do Governo. No total, o grande incêndio que começou no sábado em Odemira consumiu quase 8.500 hectares.