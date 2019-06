Câmara de Almada reforça meios e melhora acessos às praias para proteger a floresta

Lusa05 Jun, 2019, 20:02 | País

"Vamos entrar na época alta e todos nós sabemos o caos que costumam ser aqueles acessos [às praias], onde muitas vezes os meios de proteção civil para chegarem às pessoas e ocorrências tinham que circular pelos carris do Transpraia", frisou a presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros (PS).

A autarca falava após a apresentação da "Operação Floresta Segura, Floresta Verde 2019", na Junta de Freguesia da Charneca de Caparica, em Almada, no distrito de Setúbal, onde avançou que a Ecalma, a empresa municipal de estacionamento e mobilidade está a criar "um estacionamento mais organizado, vias de circulação e uma via de segurança" nas praias da Costa de Caparica.

"A via de segurança vai servir para peões, bicicletas e trotinetas, mas será sobretudo a garantia de que, em caso de algum problema, as forças de segurança a possam usar", explicou.

A implementação deste plano municipal de proteção da floresta revelou-se um sucesso no ano passado, por ter contribuído para "a menor área ardida de sempre e o menor número de ocorrências".

Segundo os dados apresentados pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, em 2018 registaram-se 57 ocorrências, tendo ardido apenas 1,86 hectares, em contraste com os piores anos a nível de incêndios neste concelho, entre 1996 e 2000, quando arderam mais de 50 hectares.

Estes resultados levaram Inês de Medeiros a deixar uma mensagem especial à proteção civil que "em dois anos conseguiu fazer o que muitos achavam que era impossível".

Neste sentido, a estratégia é para repetir, tendo começado com a sensibilização da população através de sessões de esclarecimento, colocação de `outdoors` e a informação aos proprietários de terrenos de que devem proceder à remoção dos materiais resultantes de ações de gestão de combustível.

Para a proteção da Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa de Caparica e da Mata Nacional dos Medos serão também reforçados os meios disponíveis, tendo levado à criação de uma Equipa de Sapadores Florestais Municipais, que vão efetuar ações de silvicultura preventiva, de sensibilização, vigilância e apoio ao combate a incêndios.

Já as corporações de bombeiros do concelho também serão reforçadas com uma ou duas Equipas de Combate a Incêndios Florestais, entre 01 de junho a 15 de outubro, que estará "em pré-posicionamento na Mata Nacional dos Medos, em escala rotativa assegurada pelos três corpos de bombeiros do município", segundo o coordenador da proteção civil municipal, António Godinho.

Durante o verão, aos fins de semana e feriados, serão também implementadas ações de vigilância através do grupo Pantera, com 35 voluntários de várias instituições como escuteiros, estudantes ou até cidadãos a título pessoal.