Câmara de Alvaiázere pede desesperadamente mais bombeiros
O presidente da Câmara de Alvaiázere, concelho do distrito de Leiria gravemente afetado pela depressão Kristin, pediu hoje "desesperadamente apoio de bombeiros", porque os da corporação local estão exaustos.
"Os nossos bombeiros voluntários têm sido exemplares, têm estado com elevada disponibilidade todos os dias, mas estão a ficar exaustos. Vemos por essa região fora e também noutras regiões vizinhas corporações de bombeiros a apoiarem os bombeiros dos territórios que foram afetados. Em Alvaiázere, já pedimos e pedimos e pedimos e ainda não tivemos apoio de nenhuma corporação de bombeiros", disse à agência Lusa João Paulo Guerreiro.
Afirmando perceber que nas regiões afetadas pela depressão e agora pelas cheias exista uma forte pressão, o autarca notou, contudo, que "parte do país, nomeadamente a zona sul, ainda não está em risco de sofrer nenhum tipo de devastação parecida" como a de Alvaiázere, pelo que pede "desesperadamente apoio de equipas de bombeiros" para o concelho.