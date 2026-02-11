Em direto
Os danos e a evolução do estado do tempo

Câmara de Benavente pede ao Governo que ajude com a isenção temporária de portagens na A13 e na A10

Câmara de Benavente pede ao Governo que ajude com a isenção temporária de portagens na A13 e na A10

A Câmara de Benavente pede ao Governo a isenção temporária de portagens na A13 e na A10, com carácter de urgência devido às cheias que isolam o concelho. As águas dos rios Almansor, Sorraia e Tejo, trouxeram problemas com um conjunto significativo de vias rodoviárias cortadas, uma situação que deve prolongar-se por vários dias, impedindo a normal circulação de pessoas e bens.

Arlinda Brandão - Antena 1 /

Fotografia: Câmara Municipal de Benavente

VER MAIS
A autarquia pede ao Governo, que avance o quanto antes com uma medida extraordinária e temporária de isenção do pagamento de portagens nestes troços que servem esta zona, diminuindo os efeitos dos cortes nas estradas nacionais que afetam os transportes públicos, os transportes escolares, a circulação de viaturas particulares e a vida quotidiana da população.

No concelho de Benavente, entre os principais constrangimentos, registam-se os cortes da Estrada Nacional 118 nos troços entre Benavente - Salvaterra de Magos, Benavente - Samora Correia e Samora Correia - Alcochete, bem como o encerramento da Estrada do Campo, na Lezíria Grande de Vila Franca de Xira, e da Estrada Municipal 515 entre Benavente e Barrosa, além de vários caminhos secundários.

Segundo a autarquia "o percurso pelas autoestradas A13 e A10 (Ponte das Lezírias), com saídas para os nós de Santo Estêvão, Foros de Salvaterra, Pegões e Carregado/Lisboa, garante ligações funcionais e importantes.
PUB
PUB