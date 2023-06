Câmara de Campo Maior atribui apoio de 85 mil euros a vítimas das cheias

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, o município explica que o protocolo de colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior (SCMCM) serve para a operacionalização do apoio financeiro municipal "destinado a repor as condições de habitabilidade mínimas" nas habitações afetadas.

"O protocolo prevê um apoio financeiro municipal com uma dotação total de 85 mil euros e estabelece os termos e condições para a colaboração entre a câmara e a SCMCM, com o objetivo de atribuir um apoio financeiro municipal aos residentes de Campo Maior para cobrir as despesas, ou parte destas, relacionadas com a reposição de bens móveis danificados e a recuperação das condições de habitabilidade nas habitações afetadas", lê-se no documento.

Em 29 de dezembro, o presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA), Hugo Hilário, disse à Lusa que o mau tempo que fustigou o distrito de Portalegre provocou prejuízos na ordem dos 47 milhões de euros.

O presidente da CIMAA, que preside também à Câmara de Ponte de Sor, sublinhou que os valores dos prejuízos apurados diziam apenas respeito às áreas da habitação, atividades económicas, equipamentos e infraestruturas municipais.

"Não estão incluídos aqueles que foram os prejuízos da responsabilidade do setor agrícola, que vão ter uma linha específica [de apoio] do Ministério da Agricultura", nem os danos a cargo das Infraestruturas de Portugal, nomeadamente estradas nacionais, alertou.