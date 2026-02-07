Câmara de Campo Maior decreta três dias de luto municipal

Ouvido pela agência Lusa, o presidente da Câmara de Campo Maior, Luís Rosinha, enfarizou a "grande consternação" com a qual a população da vila soube da morte do bombeiro, que era também militar da Guarda Nacional Republicana.

O autarca fez questão de salientar o "espírito de missão e a forma ativa" como o bombeiro operava no dia-a-dia.

"É um dia muito trágico em que acabam por partir dois bombeiros, um de uma forma [doença prolongada] e outro em missão", fez notar.

"Quero também enviar as condolências a todos os familiares, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Campo Maior e à GNR pela perda do elemento", acrescentou.

Também o presidente da República lamentou a morte do bombeiro, destacando o "exemplo de abnegação e dedicação à causa pública". Por sua vez, o Ministério da Administração Interna exprimiu "profundo pesar e consternação".O operacional perdeu a vida durante uma operação de patrulhamento, reconhecimento e vigilância na Estrada Nacional 373, em zona de confluência com o Rio Caia, em Campo Maior, de acordo com a Proteção Civil. O alerta foi dado "por volta das 13h30".

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Campo Maior, Pedro Tomé, igualmente ouvido pela Lusa, lamentou a morte do homem: "Algo se passou, sentiu-se mal, algo deste género, e entrou numa linha de água".

Na sequência deste incidente, deu entrada na corporação uma equipa de psicólogos que vai acompanhar os restantes elementos.

Catorze pessoas morreram em Portugal, desde a semana passada, na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que fez também centenas de feridos e desalojados.