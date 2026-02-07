Câmara de Campo Maior decreta três dias de luto municipal
A Câmara Municipal de Campo Maior, no distrito de Portalegre, decretou esta tarde três dias de luto municipal, após a notícia da morte de um bombeiro da corporação local durante uma operação no quadro do apoio às populações atingidas pelas intempéries.
Ouvido pela agência Lusa, o presidente da Câmara de Campo Maior, Luís Rosinha, enfarizou a "grande consternação" com a qual a população da vila soube da morte do bombeiro, que era também militar da Guarda Nacional Republicana.
O autarca fez questão de salientar o "espírito de missão e a forma ativa" como o bombeiro operava no dia-a-dia.
"É um dia muito trágico em que acabam por partir dois bombeiros, um de uma forma [doença prolongada] e outro em missão", fez notar.
"Quero também enviar as condolências a todos os familiares, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Campo Maior e à GNR pela perda do elemento", acrescentou.
Também o presidente da República lamentou a morte do bombeiro, destacando o "exemplo de abnegação e dedicação à causa pública". Por sua vez, o Ministério da Administração Interna exprimiu "profundo pesar e consternação".O operacional perdeu a vida durante uma operação de patrulhamento, reconhecimento e vigilância na Estrada Nacional 373, em zona de confluência com o Rio Caia, em Campo Maior, de acordo com a Proteção Civil. O alerta foi dado "por volta das 13h30".
Na sequência deste incidente, deu entrada na corporação uma equipa de psicólogos que vai acompanhar os restantes elementos.
Catorze pessoas morreram em Portugal, desde a semana passada, na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que fez também centenas de feridos e desalojados.