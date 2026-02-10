Câmara de Coimbra vai retirar cerca de três mil pessoas por risco de cheia

A Câmara de Coimbra vai retirar entre 2.800 a 3.000 pessoas das suas casas face a risco de cheia no Mondego, afirmou hoje a presidente do município, Ana Abrunhosa.

"Globalmente, nós estamos a falar de cerca de 2.800 a 3.000 pessoas que são residentes, mas muitas pessoas até já saíram, foram para casa de familiares", disse a autarca, em conferência de imprensa no edifício da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), em Coimbra.

Face ao risco de inundações numa parte do concelho, todas as escolas das freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas, São Martinho do Bispo, Ribeira de Frades, Taveiro, Ameal e Arzila estarão encerradas na quarta-feira, disse.

Além da retirada das pessoas, foram já evacuados três lares de São Martinho do Bispo, acrescentou a autarca.