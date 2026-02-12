País
Câmara de Condeixa-a-Nova preocupada com aumento de tráfego no IC2
A Câmara de Condeixa-a-Nova está preocupada com a possibilidade de congestionamentos no troço do IC2, que é alternativa ao trânsito, de veiculos ligeiros e pesados que têm que sair da A1 para evitar a zona que abateu junto ao dique do Mondego.
Foto; Agência Lusa
A presidente da Câmara de Condeixa, Liliana Pimentel, diz à Antena 1 que vai durante o dia ter contactos e reuniões com várias entidades para se encontrar a melhor solução tendo em conta que este é um problema que vai demorar semanas segundo avançam informações do Governo.