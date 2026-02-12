Câmara de Condeixa-a-Nova preocupada com aumento de tráfego no IC2

Foto; Agência Lusa

Na A1 a portagem que se segue ao local da derrocada é a de Condeixa, para onde pode ser desviado esse tráfego.



A presidente da Câmara de Condeixa, Liliana Pimentel, diz à Antena 1 que vai durante o dia ter contactos e reuniões com várias entidades para se encontrar a melhor solução tendo em conta que este é um problema que vai demorar semanas segundo avançam informações do Governo.