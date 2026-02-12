Em direto
Câmara de Condeixa-a-Nova preocupada com aumento de tráfego no IC2

A Câmara de Condeixa-a-Nova está preocupada com a possibilidade de congestionamentos no troço do IC2, que é alternativa ao trânsito, de veiculos ligeiros e pesados que têm que sair da A1 para evitar a zona que abateu junto ao dique do Mondego.

Arlinda Brandão - Antena 1 /

Foto; Agência Lusa

Na A1 a portagem que se segue ao local da derrocada é a de Condeixa, para onde pode ser desviado esse tráfego.

A presidente da Câmara de Condeixa, Liliana Pimentel, diz à Antena 1 que vai durante o dia ter contactos e reuniões com várias entidades para se encontrar a melhor solução tendo em conta que este é um problema que vai demorar semanas segundo avançam informações do Governo.

