Luís Montenegro anuncia PTRR para apoiar recuperação do país

MAAT encerra galeria para obras e adia uma exposição para 2027
O Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, anunciou hoje que vai encerrar a Galeria 1 para obras devido aos danos do mau tempo e adiar uma exposição da temporada deste ano para a primavera de 2027.
O complexo museológico em Belém, junto ao Tejo, é composto pelo edifício contemporâneo MAAT Gallery, que abriu ao público em 2016, e o MAAT Central, da antiga Central Tejo, que possui a zona histórica, salas sobre ciência e energia, além de galerias para arte contemporânea.
"Face ao impacto das tempestades das últimas semanas, a Fundação EDP terá de realizar algumas obras corretivas na Galeria 1 do MAAT Gallery, o que implicará o encerramento temporário da sala. Assim, será necessário adiar a exposição `Cidades`, de Christian Marclay, agora prevista para a primavera de 2027", anuncia uma nota de imprensa da fundação, enviada à agência Lusa.
As restantes salas do MAAT Gallery estão abertas ao público, incluindo aquelas onde continua patente a exposição "Notre Feu", de Isabelle Ferreira, e onde irá ser inaugurada a exposição "Terra Poética", de Anna Maria Maiolino, em 25 de março.
Na mesma data estava prevista a inauguração dedicada ao artista norte-americano Christian Marclay, cuja obra abrange performance, colagem, escultura, instalação, fotografia e vídeo, e que no MAAT iria apresentar um conjunto de 15 trabalhos que abordam temas da cultura urbana, realizados entre 1978 e 2026.
Nascido na Califórnia, em 1955, Christian Marclay cresceu na Suíça e vive e trabalha em Londres. Em 2011, recebeu o Leão de Ouro na 54.ª Bienal de Veneza por "The Clock", reconhecida pela crítica como uma obra de referência do século XXI.
O MAAT encerrou no sábado para prevenir a eventual subida do rio, e a galeria 1 foi fechada para avaliação da dimensão dos danos e respetivas obras de recuperação.
O Padrão dos Descobrimentos e o Castelo de S. Jorge, também em Lisboa, estiveram igualmente encerrados no fim de semana devido à passagem da depressão Marta.
Empresários de Coimbra querem que ligação da A13 ao IP3 seja prioridade
O Conselho Empresarial da Região de Coimbra (CERC) pediu hoje ao Governo que a ligação da autoestrada A13 ao Itinerário Principal (IP) 3 seja assumida como uma prioridade estratégica nacional.
Em comunicado, o CERC manifestou uma "profunda preocupação" relativamente à rutura de um dique do rio Mondego, nos Casais, no concelho de Coimbra, que teve como consequência o abatimento da A1 ao quilómetro 191.
Estes acontecimentos "vieram expor fragilidades estruturais com impacto direto na mobilidade, no transporte de mercadorias e no normal funcionamento da atividade económica", alertou.
Segundo o CERC, ficou demonstrado que a região "não pode continuar dependente de uma única grande via estruturante" e, portanto, a ligação entre a A13 e o IP3 (Coimbra Norte -- Souselas) deve ser uma prioridade.
"Esta obra, já anunciada pelo ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, não pode ser adiada nem ficar condicionada a calendários longínquos".
Para o presidente do CERC, Hugo Serra, não bastam anúncios: "Precisamos de um calendário claro e execução no terreno".
O responsável considerou que a região "não tem margem para esperar", porque "sempre que ocorre um evento extremo a economia fica bloqueada".
"Esta ligação não é um luxo, é uma necessidade estratégica", defendeu.
O CERC sublinhou que a ligação exigida "reforça a redundância e resiliência da rede rodoviária nacional, cria uma alternativa eficaz à A1, reduz o risco de bloqueios prolongados em situação de emergência e fortalece a competitividade logística das empresas da região".
Os representantes do tecido empresarial da região de Coimbra saudaram o anúncio do lançamento do concurso para a Barragem de Girabolhos, que consideram um "projeto estruturante para a gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos".
"A articulação entre uma estratégia robusta de gestão hídrica e o reforço das infraestruturas rodoviárias é fundamental para garantir segurança, competitividade e coesão territorial".
Moedas diz impacto das recentes intempéries na capital não se compara com cheias de 2022
O presidente da Câmara de Lisboa disse hoje que as recentes intempéries na capital afetaram sobretudo vias de circulação e afirmou que não se comparam com outras situações complexas, como as cheias de 2022.
"Continuaremos a acompanhar uma situação que ainda é bastante sensível e preparados para, a cada momento, responder com as medidas que se revelem as mais adequadas para os nossos munícipes", disse Carlos Moedas (PSD), em resposta escrita à agência Lusa.
Questionado sobre se a governação PSD/CDS-PP/IL vai apresentar alguma proposta de apoio aos munícipes e empresas do concelho afetadas pelas recentes intempéries, depois de a vereação do PS ter defendido a criação de um programa municipal de emergência "Lisboa Protege+", o autarca do PSD respondeu que "este não é o tempo para demagogia e oportunismo político".
"Este é o momento de agir e é isso que eu e a minha equipa continuaremos a fazer", reforçou Carlos Moedas.
A vereação do PS em Lisboa defendeu hoje a criação de um programa municipal de emergência para apoiar famílias, comércio local, associações, coletividades desportivas e equipamentos afetados pelas recentes intempéries, com a dotação inicial de 3 milhões de euros, referindo que a proposta será apresentada na sexta-feira, na reunião privada do executivo municipal.
Em resposta à agência Lusa, o presidente da Câmara de Lisboa disse que a principal prioridade no momento tem sido a recuperação das múltiplas estruturas, infraestruturas, equipamentos, pavimentos, candeeiros, retirada de árvores caídas, entre outros, que têm afetado o espaço público da cidade.
"Todo o levantamento de estragos e prejuízos tem vindo a ser feito com prontidão e, infelizmente, com o número de danos materiais a aumentar de dia para dia, na sequência das condições meteorológicas severas com que o país se tem debatido, continua a ser realizado", adiantou.
O autarca realçou ainda o trabalho de prevenção e preparação que a capital tem feito "para estes cenários mais complexos" de intempéries, através de "um conjunto de obras absolutamente decisivas e que complementam, desde já, o Plano Geral de Drenagem de Lisboa", que está a ser implementado.
"São disso exemplos o túnel de Sete Rios em que, graças a um novo troço, se evitam as cheias na zona das Laranjeiras, que durante tantos anos fustigaram este ponto da cidade", expôs, destacando também o funcionamento de uma bacia de retenção na Praça de Espanha e um novo coletor no Beato, assim como o reforço dos coletores da Avenida de Berna e da zona do Martim Moniz, que estão a contribuir para evitar cheias.
A par destes investimentos em infraestruturas, considerados "estruturantes", foram criados e reforçados todos os meios para emergências e socorro com o funcionamento do Conselho Municipal de Proteção Civil, que reúne a Proteção Civil Municipal, bombeiros e Polícia Municipal, sublinhou o presidente da câmara, reforçando que este dispositivo tem, "desde a primeira hora", respondido de forma "exemplar e preventiva" a todas as solicitações e necessidades da cidade.
Afirmando que a governação da cidade sabe "muito bem" quais as prioridades, desde logo a necessidade de restabelecer, "o mais rapidamente possível", o funcionamento e as valências das estruturas afetadas, Carlos Moedas disse que as ocorrências registadas são, "felizmente, na sua larga maioria relacionadas apenas com vias de circulação, pavimentos e infraestruturas".
"Não podemos comparar situações que, até ao momento, nada têm a ver com outras situações complexas e da necessidade de apoios a pessoas e comerciantes como as que a cidade viveu nas cheias de 2022", frisou.
Após as chuvas fortes que ocorreram entre 07 e 14 de dezembro de 2022, a Câmara de Lisboa, sob presidência de Carlos Moedas, avançou com o programa Recuperar + de apoio às famílias e ao comércio afetado pelas cheias, tendo contabilizado "um prejuízo total de 49 milhões de euros".
Marcelo aponta três pontos essenciais para responder à crise causada pelo mau tempo
Disse ainda que as pessoas querem respostas imediatas e garantia que não vão ser esquecidas.
A proteção das pessoas não é só uma questão da administração interna, “envolve todos os setores e passa por vários ministérios”, disse.
Bombeiros resgatam proprietários de viveiro em São João do Campo, Coimbra
Meios dos bombeiros de Brasfemes e Tábua estão hoje, por volta das 17:45, a proceder ao resgate de uma família de quatro pessoas proprietárias de um viveiro inundado pela água junto à EN111 em São João do Campo, Coimbra.
Àquela hora já tinham sido retiradas duas mulheres com recurso a uma embarcação dos bombeiros de Tábua, distrito de Coimbra, e estava em curso a retirada de dois homens, pai e filho.
O comandante dos bombeiros voluntários de Brasfemes, Horácio Ferreira, disse à agência Lusa que na manhã de hoje a corporação fez chegar ao armazém daquele viveiro de árvores (localizada a cerca de 500 metros da EN 111, nos campos agrícolas na margem direita do rio Mondego) uma mota bomba para ajudar a retirar a água acumulada nas instalações.
Nessa altura, a família recusou-se a sair do local.
Ao longo do dia, com a subida do nível da água, a moto bomba deixou de conseguir retirar água e as quatro pessoas tiveram de abandonar as instalações.
A agência Lusa constatou que os bombeiros estavam a retirar a moto bomba com recurso a uma jangada feita com bidões e que os "dois homens vão sair a seguir".
"Ficaram a pôr alguns bens em zonas mais altas", disse o comandante.
No local, estão 10 bombeiros, apoiados por cinco viaturas e uma embarcação, e dois elementos da GNR.
Rede Expressos assegura ligações apesar de cortes nas vias afetadas pelo mau tempo
“Após o aviso das autoridades sobre o colapso de um dos diques do Mondego (…) a Rede Expressos iniciou de imediato o ajuste de percursos em articulação com autoridades e operadores locais, procurando alternativas rápidas para que nenhum passageiro ficasse sem transporte”, refere a empresa em comunicado.
“As equipas no terreno acompanham a situação em tempo real e reforçaram a informação nos monitores e canais oficiais. Podem ocorrer alguns atrasos, mas a prioridade é de garantir que os serviços são efetuados com segurança e o menor impacto possível”, acrescenta.
Mais de 4.600 milhões de euros em prejuízos
“Temos de integrar nesse programa muitas das perspetivas de investimento que já estão em curso e outras que se vêm agora juntar em termos de recuperação”, elucidou.
O primeiro-ministro não quis responder se haverá uma remodelação cirúrgica no Governo, garantindo apenas que o Executivo “está todo mobilizado para podermos apresentar ao país o nosso PTRR – Portugal Recuperação e Resiliência – e para podermos também ter depois todos os departamentos do Estado e a sociedade civil mobilizada”.
O chefe de Governo realçou que “agora que vamos recuperar o país, nós temos de ganhar ainda mais capacidade para podermos enfrentar fenómenos meteorológicos extremos como os que enfrentámos agora”.
Quanto aos danos na A1 em Coimbra, Luís Montenegro afirmou que “tudo aquilo que puder ser feito do ponto de vista técnico para poder repor a situação será feito” mas, “neste momento, com o caudal que o rio Mondego tem ainda, sabemos que essas operações estão prejudicadas e portanto tem de se aguardar por condições que permitam, em segurança, fazer esse restabelecimento”, que “é a prioridade máxima”.
O primeiro-ministro referiu ainda que a última estimativa relativa aos prejuízos causados pelo mau tempo em todo o país nas últimas semanas, realizada há 48 horas, apontava para mais de 4.600 milhões de euros.
Habitantes de Porto Brandão sem dia para regressar a casa
Essencial "não baixar a guarda". O ponto de situação em Alcácer do Sal
Sublinha ainda que “a maior precipitação far-se-á sentir esta noite”.
Pede à população que não esqueça os animais, e os recolha longe das zonas em risco, além da proteção dos próprios bens.
“Queremos manter a situação sem nenhuma viíima”, diz.
A Proteção Civil irá ter uma preocupação acrescida com as localidades de Azinheira de baixo e Grândola.
Em diálogo com a proprietária, Montenegro apontou falhas na celeridade de respostas das seguradoras. “Ainda não veio nenhum perito em seguros”, disse o que espantou o primeiro-ministro.
O primeiro-ministro repetiu algumas palavras de incentivo e pediu para os moradores não esquecerem que os apoios do Estado existem, embora, estes não devam sobrepor-se aos seguros.
Este alojamento local em Alcácer do Sal é mais um dos locais onde ainda não é possível calcular os prejuízos.
Sabe-se que em muitos casos os prejuízos são totais.
No entanto, a proprietária do estabelecimento elogiou a onda de solidariedade que tem existido entre moradores e voluntários.
Montenegro anuncia PTRR português e aumento de apoios para mil milhões de euros
Segundo o chefe de Governo, "ainda não é o dia para poder anunciar ao país exatamente o plano que temos em mente para os próximos anos em Portugal”.
“Mas eu posso já avançar que hoje tivemos uma reflexão já muito aprofundada no Conselho de Ministros e dei orientações a todos os ministérios para projetarmos um grande programa de recuperação e resiliência para Portugal, para podermos chegar a todo o território", assegurou.
Apenas concelhos em calamidade são elegíveis para apoios simplificados - Governo
O Ministério da Agricultura esclareceu hoje que apenas os concelhos em calamidade são elegíveis aos apoios simplificados, pelo que, nos restantes não é possível converter uma declaração de prejuízos em candidatura.
A Confederação Nacional da Agricultura (CNA) questionou, esta quarta-feira, o Governo sobre a falta de clareza nos apoios ao setor, devido ao mau tempo, apontando que os formulários disponíveis referem-se a uma declaração de prejuízos e não a uma candidatura.
A CNA disse que quando os agricultores acedem aos formulários, disponíveis nas CCDR -- Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, é apresentada uma mensagem que diz que o "procedimento não corresponde a uma candidatura", tratando-se assim de uma declaração de prejuízos.
O Ministério da Agricultura precisou hoje, em resposta à Lusa, que os formulários para a declaração dos prejuízos estão abertos para todo o território continental.
Porém, apenas os concelhos em calamidade são elegíveis aos apoios simplificados até 10.000 euros.
"Nos concelhos abrangidos, a declaração de prejuízos transforma-se automaticamente em candidatura. Nos restantes concelhos, por não estarem abrangidos, a declaração de prejuízos não pode corresponder a uma candidatura", explicou.
Já sobre os apoios para a floresta, outra das dúvidas levantadas pela CNA, o Ministério da Agricultura referiu que vai abrir um formulário específico, "que estará pronto em breve", sem adiantar datas.
As ajudas para a floresta não são assim elegíveis no apoio simplificado, uma vez que terão medidas específicas.
Lojista de Alcácer confronta primeiro-ministro por falta de apoios
Deslizamento de terras corta acesso da Ponte 25 de Abril para a A5 no sentido Lisboa-Cascais
O acesso da Ponte 25 de Abril para a Autoestrada 5 (A5), que liga Lisboa a Cascais, está cortado ao trânsito, devido a novo deslizamento de terras, fazendo-se a passagem do Viaduto Duarte Pacheco por uma via, informou a Brisa.
Fonte da BCR - Brisa Concessão Rodoviária disse à Lusa que o acesso da Ponte 25 de Abril à A5, no sentido Lisboa - Cascais, está cortado, sendo a alternativa para quem sai da ponte e queira entrar na A5 a saída para Alcântara ou Monsanto.
De acordo com a mesma fonte, o acesso do Viaduto Duarte Pacheco até à Cruz das Oliveiras (km1) está condicionado, com apenas uma via de circulação, devido a trabalhos na via.
Cerca das 15:40, fonte da Divisão de Trânsito da PSP de Lisboa adiantou à Lusa ter ocorrido um novo deslizamento de terras ao quilómetro 1, na subida para o Monsanto, no mesmo local em que ocorreu um outro na quarta-feira.
De acordo com a mesma fonte, no local encontrava-se "um forte dispositivo de meios", entre agentes da PSP e GNR, adiantando que "não houve danos em viaturas".
"Estamos em crer que haverá um novo corte total no sentido Lisboa-Cascais", disse a fonte, frisando "não haver previsibilidade de hora de reabertura".
Já na quarta-feira, o trânsito na A5 esteve cortado no sentido Lisboa--Cascais, do viaduto de Duarte Pacheco até à Cruz das Oliveiras (quilómetro 1), depois de um deslizamento de terras ter obstruído duas faixas de rodagem, cerca das 19:20.
O trânsito na A5 reabriu hoje às 06:27 em duas das quatro vias no sentido Lisboa-Cascais, depois de terem sido terminados trabalhos de limpeza, segundo disse a GNR.
Durante a noite foram removidos detritos devido à derrocada de quarta-feira. No local estiveram elementos da Brisa, a concessionária da autoestrada, a avaliar a situação.
Luís Montenegro chega a Alcácer do Sal
Pombal contabiliza para já 14,5 ME de prejuízos em equipamentos municipais
Os prejuízos em equipamentos municipais de Pombal somam já 14,5 milhões de euros, anunciou hoje a vice-presidente da Câmara, num ponto de situação sobre o impacto da depressão Kristin que atingiu gravemente o concelho do distrito de Leiria.
"Daquilo que nós contabilizamos até à data relativamente a equipamentos municipais, temos um valor de danos de cerca de 14,5 milhões de euros (ME) nas nossas infraestruturas", afirmou na reunião de Câmara Isabel Marto.
Segundo a autarca, estima-se que só os danos no Expocentro, centro municipal de exposições que recebe provas de atletismo, sejam na ordem dos dois milhões de euros, enquanto na rede viária são de cerca de 4,5 milhões de euros.
Contudo, ressalvou que o valor relativamente às vias vai aumentar "muito devido aos deslizamentos [de terras] que têm acontecido".
Isabel Marto adiantou que quanto aos equipamentos não municipais, nomeadamente de associações, coletividades, instituições particulares de solidariedade social e de freguesias, foram recenseados "danos em 159 edifícios".
"Este é um número e uma preocupação que temos passado também para o Governo (...), porque estes equipamentos, não sendo municipais, servem e são muito úteis à comunidade, e foi-nos dada indicação de que este setor não seria esquecido na recuperação", explicou a vice-presidente.
Já no que diz respeito às empresas, numa primeira estimativa, tendo abordado "só cerca de 8%", nomeadamente indústrias, há "um prejuízo relativamente a danos nas infraestruturas e equipamentos de cerca de 80 milhões de euros".
"Mas todos os setores foram atingidos, tanto setor primário, como secundário, como terciário", assegurou, referindo que a autarquia tem "uma equipa que está a fazer o esforço de fazer este levantamento", para passar a dimensão dos danos ao Governo e "ver se as medidas nacionais são ajustadas à dimensão da calamidade".
Quanto ao número de desalojados, foram 90, permanecendo nessa situação 26 pessoas, embora todos tenham "uma solução temporária".
"No total, prestámos diretamente auxílio a 502 famílias, também contabilizámos até à data um total de 286 casas a necessitar de obras no telhado", adiantou Isabel Marto, esclarecendo que este número é relativo a famílias vulneráveis, mas que não está fechado, pois "ainda vão aparecendo novos casos à medida que as equipas vão estando no terreno".
Daquelas 286 casas, 185 já foram intervencionadas, "às vezes de forma provisória", adiantou a vice-presidente do município, reconhecendo a necessidade de "continuar este esforço", num trabalho para o qual têm contribuído voluntários, empresas especializadas, e elementos da Proteção Civil e das Forças Armadas.
Águas baixam em Montemor-o-Velho mas apreensão mantém-se
Dique no rio Arunca em Vila Nova de Anços, em Soure, está a ser reforçado
Um dique da margem direita do rio Arunca, na localidade de Vila Nova de Anços, concelho de Soure, está a ser reforçado, devido ao aparecimento de fissuras, tendo sido retiradas quatro famílias.
João Paulo Contente, comandante dos Bombeiros Voluntários de Soure, explicou à Lusa que houve três fissuras na margem direita, junto à ponte de Vila Nova de Anços sobre o rio, e "esses três pontos estão a ser estabilizados".
Para o efeito, está a ser usado "pó de pedra, areia, neste caso areia com pedras, no sentido de reforçar o dique, porque a cota está muito alta", disse.
"O risco é efetivamente quebrar e inundar uma rua da localidade de Vila Nova de Anços" (no concelho de Soure, distrito de Coimbra), acrescentou.
De acordo com João Paulo Contente, foram retiradas hoje quatro famílias.
Água subiu meio metro em quatro horas junto a Montemor-o-Velho
A água acumulada nos campos agrícolas do Baixo Mondego, potenciada pelo rebentamento da margem direita do canal principal do rio, na quarta-feira, subiu cerca de meio metro junto a Montemor-o-Velho em cerca de quatro horas.
A reportagem da agência Lusa constatou a subida das águas na zona sudeste desta vila do Baixo Mondego, junto à localidade de Casal Novo do Rio -- umas das povoações ameaçadas por inundações nas próximas horas -- que cobriu totalmente os acessos ao centro náutico local, e tapou sinalização de trânsito.
Entretanto, o município alertou para o "risco elevado de inundação", abrangendo, para além do Casal Novo do Rio, Montemor-o-Velho, Lavariz e Ereira.
A Câmara de Montemor-o-Velho pediu à população para que prepare o kit de emergência, com roupa, medicação, documentos de identificação e bens essenciais, prevenindo a eventual necessidade de evacuação.
Como locais de segurança, a Câmara apontou o Pavilhão Municipal de Montemor-o-Velho e, na Ereira, a Associação Cultural Desportiva e Recreativa.
Naquela zona do Casal Novo do Rio, que a Lusa constatou, a inundação nas estradas e campos agrícolas tem mais de 1,5 metros de altura em certos locais. A água está a acumular-se em mais quantidade e a exercer pressão sobre a margem esquerda do leito periférico direito, o canal artificial que leva a água das localidades a nordeste, junto à estrada nacional (EN) 111, para o canal principal do Mondego, a sul -- a exemplo do sucedido nas cheias de 2019.
O leito periférico direito apenas consegue descarregar água no leito principal do rio se este estiver a uma cota inferior, o que não tem acontecido.
No mesmo local, o chamado leito abandonado do Mondego -- que corre ao longo da zona ribeirinha de Montemor-o-Velho em direção à isolada povoação da Ereira -- passa por debaixo do leito periférico direito por uma canalização e sistema de sifões, uma zona conhecida pela população como a `embrulhada` de Montemor.
Meios da Força Especial de Proteção Civil, com uma embarcação, e dos bombeiros de Montemor-o-Velho estão no local, junto à ponte das Lavandeiras, de prevenção.
Já elementos da Federação Portuguesa de Remo e da associação Naval Remo, da Figueira da Foz, têm vindo a retirar do Centro Náutico equipamentos desportivos da modalidade, com recurso a uma embarcação.
Durante um dos regressos à ponte das Lavandeiras, os dirigentes desportivos resgataram, no meio do lago enorme que se formou na última semana, um texugo, aparentemente em dificuldades.
O animal foi transportado para terra firme e logo saltou do bote para a margem e correu para uma zona de vegetação.
Obras no troço da A1 junto a Coimbra em curso mas ainda sem previsão de conclusão - Brisa
As obras de reparação do troço da Autoestrada 1 (A1), que desabou na quarta-feira após rebentamento de um dique no rio Mondego, em Coimbra, estão em curso, mas ainda sem previsão de conclusão, informou hoje a Brisa.
"Não é possível, para já, estimar o prazo de conclusão das obras de reparação", indicou a BCR - Brisa Concessão Rodoviária, em comunicado.
Em causa está a interrupção de um troço da A1 (autoestrada que liga Lisboa e o Porto) junto ao nó de Coimbra Sul, entre os quilómetros 198 e 189, onde a circulação rodoviária se encontra cortada em ambos os sentidos desde pouco depois das 18:00 de quarta-feira, na sequência da rutura de um dique na margem direita no rio Mondego.
"As vias alternativas para os utilizadores da A1 mantém-se o corredor A8/A17/A25 ou o IC2", realçou.
Segundo a concessionária Brisa, os trabalhos de estabilização do aterro junto ao encontro norte do viaduto C do Mondego, na A1, estão já em curso e materializam-se em duas fases, a primeira focada no sentido Norte-Sul e a segunda focada no sentido Sul-Norte.
"A prioridade passa, atualmente, pela implementação de medidas que impeçam o agravamento dos danos nas duas faixas de rodagem", adiantou a empresa.
A empreitada em curso, segundo a Brisa, consiste na utilização de material rochoso para "suster a erosão da infraestrutura (enrocamento) no sentido Norte-Sul", tendo sido mobilizados para o local, até ao momento, mais de três dezenas de camiões, um camião-grua, um camião porta-máquinas, um buldozer e duas escavadoras.
Além disso, estão no terreno mais de 70 profissionais, adiantou a concessionária, acrescentando que a nível nacional estão mobilizadas todas as equipas Brisa especializadas nas áreas de gestão e operação de infraestruturas.
A empresa referiu ainda que os trabalhos estão a ser acompanhados por equipas técnicas do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e do Ministério das Infraestruturas e Habitação.
"A segunda fase dos trabalhos visará estabilizar os solos sob a laje de transição, no sentido Sul-Norte, de forma a repor as condições da plataforma", informou a Brisa.
Neste âmbito, a Brisa reforçou que está a trabalhar em estreita articulação com o Ministério das Infraestruturas e Habitação, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, a Guarda Nacional Republicana, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Agência Portuguesa do Ambiente e o LNEC.
A rutura do troço da A1 junto ao nó de Coimbra Sul foi motivada pelo rebentamento do dique e "subsequente escavação dos solos do aterro, devido ao débito excecional de água no rio Mondego, na região de Coimbra", de acordo com a Brisa.
Novo deslizamento de terras na A5 no sentido Lisboa-Cascais
Um novo deslizamento de terras, ao quilómetro 1 da Autoestrada 5 (A5), no sentido Lisboa-Cascais está a condicionar o trânsito no local, tendo as autoridades policiais admitido que a circulação pode vir a ser cortada.
Fonte da Divisão de Trânsito da PSP de Lisboa adiantou à Lusa, cerca das 15:40, que ocorreu um novo deslizamento de terras ao quilómetro 1, na subida para o Monsanto, no mesmo local em que ocorreu um outro na quarta-feira.
De acordo com a mesma fonte, no local está "um forte dispositivo de meios", entre agentes da PSP e GNR, adiantando que "não houve danos em viaturas".
"Estamos em crer que haverá um novo corte total no sentido Lisboa-Cascais", disse a fonte, frisando "não haver previsibilidade de hora de reabertura".
Já na quarta-feira, o trânsito na A5 esteve cortado no sentido Lisboa--Cascais, do viaduto de Duarte Pacheco até à Cruz das Oliveiras (quilómetro 1), depois de um deslizamento de terras ter obstruído duas faixas de rodagem, cerca das 19:20.
O trânsito na A5 reabriu hoje às 06:27 em duas das quatro vias no sentido Lisboa-Cascais, depois de terem sido terminados trabalhos de limpeza, segundo disse a GNR.
"Durante a noite foram removidos detritos devido à derrocada de quarta-feira. No local estão [06:30) elementos da Brisa, a concessionária da autoestrada, a avaliar a situação. Não há ainda uma previsão para a normalização uma vez que vai ter de ser feita e estabilização do talude", indicou na altura.
Mais de 300 ME de prejuízos reportados na agricultura -- Governo
O setor agrícola apresentou, até hoje, 4.208 declarações de prejuízo devido ao mau tempo, no valor de 303 milhões de euros, adiantou à Lusa o Ministério da Agricultura.
Até hoje, o ministério tutelado por José Manuel Fernandes recebeu "4.208 declarações" de prejuízo, no valor de "303 milhões de euros", indicou, em resposta à Lusa.
Em 29 de janeiro, o Ministério da Agricultura anunciou à Lusa a abertura de uma medida de restabelecimento do potencial produtivo, devido ao impacto do mau tempo, para investimentos entre 5.000 e 400.000 euros.
A taxa de apoio pode chegar a 100% até um máximo de 10.000 euros.
ÚLTIMA HORA. Luís Montenegro a caminho de Alcácer do Sal
Luis Montenegro presidiu antes à reunião do Conselho de Ministros, que começou às 10h00 e terminou ao início da tarde, sem a habitual conferência de imprensa no final.
Segundo a Proteção Civil, o caudal do Rio Sado baixou hoje em Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, e a marginal deixou de estar inundada, mas a Avenida dos Aviadores continua `debaixo de água`.
Em declarações à agência Lusa, o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, Tiago Bugio, mostrou-se preocupado com a próxima madrugada por estar previsto o regresso da chuva e o eventual início de descargas na Barragem do Monte da Rocha, no concelho de Ourique, distrito de Beja, para o Rio Sado.
A concretizar-se, o Monte da Rocha será a oitava barragem a descarregar para o Rio Sado, juntando-se às de Vale do Gaio, Pego do Altar, Odivelas, Campilhas, Alvito, Fonte Serne e Roxo.
Tiago Bugio disse que, nas últimas semanas, Alcácer do Sal já registou quatro inundações, realçando que a primeira ocorreu no dia 28 de janeiro, enquanto a mais grave foi registada no dia 05 deste mês, não sabendo precisar a que altura chegou a água dessa vez.
Num comunicado publicado na sua página na rede social Facebook, a Câmara de Alcácer do Sal revelou que cerca de 80 militares do Exército e da Marinha estiveram, na quarta-feira, envolvidos nas operações de limpeza na cidade e na colocação de barreiras de contenção na encosta do castelo, onde ocorreram deslizamentos de terra.
Também esta semana, estiveram a "ajudar no terreno" militares de outras unidades das Forças Armadas, como elementos da Força Aérea provenientes da Base Aérea N.º 11 de Beja e do dispositivo da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional, acrescentou.
Municípios da Lezíria do Tejo querem alargamento da situação de calamidade
Mais de 400 papagaios-do-mar encontrados mortos na costa portuguesa - Associação
Mais de 400 papagaios-do-mar encontrados mortos na costa portuguesa nos últimos dias foram contabilizados pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA BirdLife), que suspeita que o fenómeno esteja relacionado com as tempestades das últimas semanas.
O número elevado de aves a dar à costa --- os chamados arrojamentos --- estão a ser registados em toda a costa continental, e também nos Açores, com casos de muitas dezenas de aves arrojadas no litoral norte, na região de Peniche e na costa do sudoeste alentejano, informou a SPEA em comunicado.
"Os casos estão a ocorrer ao longo de grande parte da costa, por isso é muito provável que os 400 registos que temos sejam apenas uma pequena parte do total", afirmou Hany Alonso, Técnico Sénior de Ciência na SPEA, citado no comunicado.
Na Galiza estão a ser reportadas situações semelhantes, contando com 400 registos de arrojamentos, e na costa atlântica de França com mais de 200, o que a organização considera indiciar um fenómeno de grande escala no Atlântico europeu.
Também na sequência de más condições no mar, no inverno de 2022/23, Portugal registou mais de 1.700 papagaios-do-mar arrojados em apenas duas semanas.
As tempestades podem levar as aves costeiras a procurar refúgio em terra, causando arrojamentos de aves mais fracas, e num comboio de tempestades, com más condições durante um período prolongado, mar agitado e dificuldade em alimentar-se, muitas aves são levadas à exaustão extrema.
No caso dos papagaios-do-mar, se as aves tiverem dificuldade em alimentar-se durante períodos prolongados, podem ver a sua condição física deteriorar-se, acabando por arrojar já muito exaustos e com fraca condição física, explica Hany Alonso.
Para perceber a verdadeira dimensão de arrojamentos em Portugal, a SPEA pediu a colaboração dos cidadãos para registarem as aves que virem arrojadas na plataforma ICAO (disponível online e como App), que permite carregar fotografias das aves que ajudam a confirmar a identificação e determinar a idade da ave.
Mostrando preocupação com o aumento de frequência dos fenómenos climáticos extremos na costa portuguesa, com as alterações climáticas a causar cada vez mais tempestades, a SPEA apela a medidas de mitigação dos efeitos negativos das alterações climáticas.
Lamas invadiram estufas e causaram prejuízos avultados
Famílias impedidas de regressar a casa em Ponte da Barca por segurança
CAP fala em mil milhões de prejuízos na área da agricultura
A Confederação dos Agricultores de Portugal avança que o prejuízo causado pelo mau tempo ascenda já os mil milhões de euros.
O responsável da Confederação dos Agricultores de Portugal pede também ao Governo igualdade de tratamento para todos os agricultores, visto que o mau tempo de uma forma ou de outra afeta todos os agricultores e produtores, de todos os concelhos, mesmo não estando abrangidos pela declaração de calamidade.
Lousã adia Festival da Chanfana face às intempéries
A Câmara da Lousã decidiu hoje adiar o Festival Gastronómico da Lousã, que deveria realizar-se entre 20 de fevereiro e 1 de março, em solidariedade com todos os que foram afetados pelas intempéries.
"Na sequência das intempéries que se têm verificado nos últimos dias, e em solidariedade com todos os que foram afetados pelas suas consequências, a Câmara Municipal da Lousã deliberou, de forma preventiva, adiar a realização do Festival Gastronómico da Chanfana", disse o município, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.
Com a decisão de adiamento, o certame irá realizar-se entre 27 de fevereiro e 8 de março, "mantendo-se o compromisso da Câmara Municipal com a valorização da gastronomia local, dos restaurantes aderentes e da promoção do território", afirmou.
A decisão de adiamento deve-se também às "dificuldades de deslocação provocadas pelo condicionamento e corte de vias em toda a região", que tem sido fustigada por uma série de tempestades, aclarou a autarquia.
"Este adiamento visa garantir as melhores condições de segurança para todos os participantes, visitantes e colaboradores, permitindo também que o evento decorra num contexto mais favorável e com a qualidade que o caracteriza", salientou.
A conferência de imprensa de apresentação do festival estava marcada para sexta-feira, tendo sido também adiada uma semana.
"Amor ao Centro". Centenas em concerto solidário na Casa Capitão
Realizou-se na noite de quarta-feira o concerto solidário "Amor ao Centro".
Governo ordena avaliação técnica de infraestruturas rodoviárias e ferroviárias
O Ministério das Infraestruturas e Habitação aprovou um despacho que determina a realização urgente de uma avaliação técnica independente às infraestruturas rodoviárias e ferroviárias nacionais, mandatando o LNEC para analisar a segurança e operacionalidade após os fenómenos meteorológicos extremos.
O despacho publicado em Diário da República na quarta-feira estipula que "o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) proceda, "com caráter prioritário e urgente, à promoção de uma avaliação técnica independente às infraestruturas da rede rodoviária nacional e às infraestruturas da rede ferroviária nacional".
O LNEC deverá também apoiar autarquias e entidades intermunicipais em avaliações análogas e apresentar, no prazo de 30 dias úteis, os critérios e planeamento dos trabalhos, com um horizonte máximo de um ano para o relatório final, além de relatórios mensais de progresso.
A decisão surge após "a ocorrência de cheias, inundações e aluimentos de terras em diversas zonas vulneráveis do território nacional, com impacto tangível em infraestruturas rodoviárias e ferroviárias nacionais", que em alguns casos levaram à interdição ou à necessidade de reparações significativas.
Segundo o documento, a avaliação deverá ser "rigorosa, completa, célere e independente, para aquilatar das condições estruturais, de segurança e de operacionalidade das várias infraestruturas", abrangendo pontos críticos como pontes, túneis, viadutos, passagens hidráulicas e passagens desniveladas ou taludes.
O despacho estabelece ainda que o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) e a Infraestruturas de Portugal (IP) devem recomendar às concessionárias que realizem avaliações técnicas independentes, remetendo os relatórios ao LNEC.
O documento sublinha que "nenhuma disposição do presente despacho ou a atuação subsequente do LNEC mitiga ou afasta a responsabilidade ou as obrigações das entidades gestoras das infraestruturas rodoviárias ou ferroviárias".
O despacho produz efeitos a partir de 11 de fevereiro de 2026 e é assinado pelo ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.
Trânsito triplica na Ponte de Constância e autarcas exigem solução
A Ponte da Praia, entre Constância e Vila Nova da Barquinha, regista um aumento do tráfego devido às cheias e ao fecho da Ponte da Chamusca, com autarcas a alertarem para riscos de segurança e a reivindicarem soluções estruturais.
Os autarcas de Constância e Vila Nova da Barquinha, no distrito de Santarém, responsáveis pela gestão da infraestrutura, promoveram hoje uma conferência de imprensa conjunta para abordar as vulnerabilidades da ponte e os riscos agravados pelas cheias e pelo aumento do tráfego.
"A ponte está limitada e, mesmo em poucos minutos, é visível a quantidade de pesados que tenta atravessar", afirmou Sérgio Oliveira.
Perto das 13:00, registavam-se filas de centenas de metros devido à circulação alternada, regulada por semáforos, e à proibição de veículos pesados, embora alguns tentassem passar.
"A segurança é a principal preocupação", sublinhou, com a GNR presente no local.
A Ponte da Praia assegura a ligação entre Constância Sul e a Praia do Ribatejo e funciona em regime de sentido alternado. Está interdita a pesados por razões estruturais e sujeita a restrições de peso, o que condiciona a fluidez do trânsito, sobretudo num contexto de cheia e encerramento de outras travessias.
O presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, por sua vez, afirmou que o fecho da Ponte da Chamusca "veio agravar um problema antigo" na região.
"Temos a gestão desta ponte quando deveria ser do Governo central. O encerramento da Chamusca aumentou o fluxo de ligeiros e a tentativa de passagem de pesados, muito acima do normal. É um problema com cerca de quatro décadas que tem de ser resolvido, seja pelo alargamento desta ponte ou por outra solução estrutural", disse Manuel Mourato.
Os autarcas alertaram ainda para o impacto económico, referindo pedidos de exceção de empresas para circulação de camiões, recusados por razões de segurança.
"Empresas como a Caima solicitaram exceções, mas recusámos assumir essa responsabilidade. O Ministério das Infraestruturas também não assumiu essa responsabilidade, está a avaliar a situação e haverá uma reunião com o ministro, em março, já agendada", afirmou Sérgio Oliveira.
O volume médio diário nesta travessia situa-se entre 3.000 e 4.000 veículos, número que "mais do que duplicou ou triplicou" com o fecho da Ponte da Chamusca.
A infraestrutura não integra a rede estruturante da Infraestruturas de Portugal, estando sob gestão municipal desde 1988, e há décadas que os autarcas reclamam uma solução definitiva.
A proposta passa pelo reforço estrutural ou alargamento da ponte, permitindo circulação nos dois sentidos e passagem segura de pesados, salvaguardando a mobilidade económica e territorial.
O fecho da Ponte da Chamusca deveu-se inicialmente à submersão da EN243, após o galgamento do Dique dos 20, na Golegã.
Reaberta na terça-feira com a descida das águas, revelou fissuras no pavimento, levando a nova interdição e à chamada da Infraestruturas de Portugal para avaliação, não havendo ainda previsão de reabertura.
No distrito de Santarém existem várias travessias estratégicas sobre o Tejo, incluindo as pontes de Abrantes, Constância-Sul-Praia do Ribatejo, Santarém (duas) e Chamusca, fundamentais para a circulação entre margens.
Território de Montemor-o-Velho é o que mais preocupa Proteção Civil da Região de Coimbra
O comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra disse hoje que a maior preocupação no território é, neste momento, o concelho de Montemor-o-Velho.
Carlos Luís Tavares disse à agência Lusa que a barragem da Aguieira está a descarregar e, por isso, enquanto não se baixar a pressão no rio Mondego e com toda a água que está a ir para os campos agrícolas, a maior preocupação é o concelho de Montemor-o-Velho e a localidade da Ereira, que já está isolada há alguns dias, neste município.
"Mas também mantemos a preocupação nas margens direita e esquerda [do rio Mondego, entre Coimbra e Montemor-o-Velho], porque não estamos livres de que os diques rebentem. As pessoas têm de manter toda a atenção", apelou.
A Proteção Civil informou hoje que está a ser reforçado um conjunto de barreiras no rio Velho, em Montemor-o-Velho, e que está a acompanhar a situação do Mondego em alerta máximo.
O comandante nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, adiantou hoje, em conferência de imprensa, que o rio Velho [do Mondego] "está a ser reforçado com um conjunto de barreiras para que, se houver um problema nesse rio, não haja comprometimento da população de Montemor-o-Velho".
A margem direita do canal principal do rio Mondego partiu hoje de manhã e está a canalizar água para o canal de rega em frente à ETAR de Formoselha (Montemor-o-Velho), disse o presidente da Junta de Freguesia de Santo Varão.
Marcelo Gustavo, autarca no concelho de Montemor-o-Velho, explicou à agência Lusa que este canal de rega, que agora está pressionado por mais água do rio Mondego, também partiu uns metros mais à frente, já entre Formoselha (Montemor-o-Velho) e Granja do Ulmeiro (em Soure), e está a distribuir água para os campos agrícolas da margem direita, já sobrecarregada de água.
Este canal de rega, que é adjacente à margem do rio e está entre esta e os campos agrícolas, além de servir os agricultores, serve as celuloses da Figueira da Foz e faz abastecimento de água também para este último concelho no litoral do distrito de Coimbra.
Este é o terceiro incidente decorrente das cheias que têm atingido a zona do Baixo Mondego.
Na quarta-feira, por volta das 17:00, a margem direita do Rio Mondego, nos Casais, Coimbra, também colapsou e levou ao encerramento da Autoestrada 1.
O tabuleiro do viaduto da A1 viria a desabar ao final da noite na sequência do rompimento do dique nos Casais, Coimbra.
Especialista diz que foi descurada a conservação do dique do Mondego
O dique do rio Mondego exige uma observação constante de toda a albufeira e das zonas de degelo da Serra da Estrela, defendeu hoje o engenheiro Carlos Matias Ramos, para quem a monitorização foi "completamente descurada".
"Uma obra destas não pode ser abandonada. O maior risco que se corre é não conhecer o risco", disse à Lusa o ex-bastonário da Ordem dos Engenheiros, alertando para a dimensão e o tipo de estrutura, constituída por diques em aterro ao longo de cerca de 30 quilómetros entre Coimbra e a Figueira da Foz.
Carlos Matias Ramos, que presidiu ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) explicou que um dique como o do Mondego, que colapsou na quarta-feira, é construído sob regras "muito rígidas", tendo em conta, nomeadamente, a natureza do solo, que constitui a fundação.
"Tenho de saber se o solo tem capacidade para receber o peso que vai receber aquele dique. Uma vez concluída a obra, tem de ser fortemente conservada", afirmou.
"É necessária uma observação constante sobre o que se está a passar", reiterou, explicando que a partir dos resultados o projetista reformula a obra ou estabelece um plano para conservação.
Trata-se de uma obra de diques de contenção lateral, que deve ter entre a quota máxima da água (em situação de cheia) e a coroa (topo) uma margem de 40 a 60 centímetros.
"Essa quota pode ser comida se o dique assentar", especificou Carlos Matias Ramos, referindo que durante os primeiros 10 anos após a construção não houve problemas com a obra.
"Era importante que houvesse uma instituição de caráter local para toda a bacia do Mondego, de gestão de todo o sistema", sustentou, exemplificando que devem ser analisados os dados históricos e a monitorização em torno dos diques e da evolução de toda a albufeira.
Para Carlos Matias Ramos, "tudo leva a crer" que as alterações climáticas têm implicações na equação que é preciso analisar no que se refere às fundações do dique.
Neste sentido, apontou a vigilância das zonas de degelo da Serra da Estrela que alimentam o Mondego e das temperaturas mais elevadas que se verificam atualmente.
Reconhecendo que Portugal está a viver uma situação de exceção, em que a chuva "não dá tréguas", o ex-bastonário defendeu reajustes adequados ao ciclo da obra e atenção aos efeitos das alterações climáticas, que contribuem para aumentar o risco.
Penacova pede moderação no consumo de água após rutura de condutas
A Câmara de Penacova pediu hoje às populações de duas uniões de freguesias e de outras três localidades que moderem o consumo de água devido à rutura de condutas que obrigou a recorrer a autotanques para garantir abastecimento.
O município, numa nota publicada hoje nas redes sociais, apela à moderação do consumo de água nas uniões de freguesias de São Pedro de Alva e São Paio de Mondego, e de Oliveira do Mondego e Travanca do Mondego, assim como nas localidades da Carvoeira, Ronqueira e Travasso.
Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara, Álvaro Coimbra, explicou que se registou na quarta-feira uma rutura numa conduta adutora da Águas do Centro Litoral, que abastece parte do concelho (as duas uniões de freguesias visadas pelo aviso).
"As pessoas têm água na mesma, mas estamos a recorrer a autotanques dos bombeiros para repor a água dos reservatórios. Como este é um esforço muito grande, que implica estar constantemente a transportar água, estamos a pedir às pessoas para moderarem o seu consumo, enquanto não se repararem as condutas", aclarou.
Além da conduta adutora, houve também uma rutura numa conduta da rede municipal, que abastecia as localidades de Carvoeira, Ronqueira e Travasso, onde também é preciso recorrer a autotanques para garantir o abastecimento de água, disse o presidente daquele concelho do distrito de Coimbra.
As duas ruturas aconteceram junto à estrada nacional 2 (N2), após um deslizamento de terras junto à Carvoeira, num momento em que aquela via principal está cortada ao trânsito nos dois sentidos desde terça-feira, afirmou Álvaro Coimbra.
O município tem as suas escolas encerradas desde quarta-feira e até sexta-feira face aos vários cortes de estradas que têm ocorrido no concelho, não havendo condições de segurança para os autocarros escolares circularem.
Câmara de Condeixa-a-Nova preocupada com aumento de tráfego no IC2
A Câmara de Condeixa-a-Nova está preocupada com a possibilidade de congestionamentos no troço do IC2, que é alternativa ao trânsito, de veiculos ligeiros e pesados que têm que sair da A1 para evitar a zona que abateu junto ao dique do Mondego.
A presidente da Câmara de Condeixa, Liliana Pimentel, diz à Antena 1 que vai durante o dia ter contactos e reuniões com várias entidades para se encontrar a melhor solução tendo em conta que este é um problema que vai demorar semanas segundo avançam informações do Governo.
Qualidade da água fornecida aos municípios do centro litoral está assegurada
A empresa tem mantido "uma monitorização contínua da água, desde a captação até à entrega às redes municipais, garantindo permanentemente a segurança e fiabilidade do abastecimento público".
Ao mesmo tempo, "foi reforçada a monitorização do desinfetante residual (cloro) nos pontos de entrega à rede municipal, como medida adicional de segurança", tendo em conta as recentes intempéries, que estão a afetar a região do Centro Litoral.
A água fornecida aos municípios de Coimbra, Condeixa-a-Nova, Lousã, Mealhada, Miranda do Corvo e Penela, a partir da Estação de Tratamento de Água (ETA) da Boavista é "exclusivamente captada em furos subterrâneos, não tendo sido afetados pelas inundações registadas", acrescenta.
A Águas do Centro Litoral serve os municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Ansião, Arganil, Aveiro, Batalha, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Espinho, Estarreja, Góis, Ílhavo, Leiria, Lousã, Marinha Grande, Mealhada, Mira, Miranda do Corvo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ourém, Ovar, Penacova, Penela, Porto de Mós, Santa Maria da Feira, Soure, Vagos e Vila Nova de Poiares.
Leiria desafia E-Redes a ir às freguesias prestar esclarecimentos sobre falta de energia
A Câmara de Leiria e as 20 Juntas de Freguesia do concelho desafiaram hoje a E-Redes a ir ao terreno prestar esclarecimentos às populações que, há 16 dias, estão sem eletricidade na sequência da depressão Kristin.
"Solicitamos à E-Redes informação detalhada sobre o ponto de situação dos trabalhos e desafiamos a empresa a deslocar-se às freguesias mais afetadas para prestar esclarecimentos diretos às populações", lê-se num comunicado subscrito pelo município e juntas.
No comunicado conjunto, pede-se ainda "a apresentação urgente de um calendário concreto, freguesia a freguesia, para a reposição total do serviço", e é reiterado "o pedido de mobilização de meios técnicos adicionais para acelerar as intervenções nas zonas ainda afetadas".
Os subscritores reclamaram ao Governo para acionar "os mecanismos necessários para garantir o reforço de meios técnicos e operacionais", assegurando uma resposta proporcional à dimensão dos danos", e à E-Redes, principal operadora da rede de distribuição de energia elétrica em Portugal Continental das redes de alta, média e baixa tensão, renovaram o pedido para que defina rapidamente "medidas de compensação pelos prejuízos causados".
"Impõe-se ainda que a E-Redes apresente explicações sobre situações em que subsistem clientes sem fornecimento elétrico, apesar de existirem habitações vizinhas já com energia restabelecida, bem como esclareça os critérios que justificam que alguns concelhos e freguesias apresentem níveis de reposição significativamente inferiores a outras", defenderam.
Através do documento, exigiram ainda "o reforço imediato das equipas SOS para reposição de ligações em situações isoladas", depois de lembrarem que, desde que a depressão Kristin atingiu o concelho, em 28 de janeiro, "continuam a existir falhas no fornecimento de eletricidade em todas as freguesias", situação que "tem provocado dificuldades graves às populações".
Reconhecendo o empenho dos trabalhadores em "intervenções exigentes e tecnicamente complexas", as autarquias notaram, todavia, ser "evidente que os meios atualmente mobilizados são insuficientes face à dimensão dos danos".
"Os presidentes de junta estão diariamente no terreno, a ouvir a revolta legítima das populações", relataram.
O município garantiu que vai manter "toda a pressão institucional necessária até que o fornecimento seja plenamente restabelecido".
No sábado, numa carta aberta, a Câmara e as freguesias de Leiria criticaram "a falta de informação objetiva, atualizada e acessível" da E-Redes, sustentando que "as populações têm o direito de saber qual o ponto de situação concreto em cada freguesia" ou que "prazos previsíveis estão a ser considerados para a reposição do serviço".
No dia seguinte, fonte oficial da E-Redes disse que a empresa iria remeter às Câmaras o número de clientes sem energia na sequência do mau tempo, mas que os órgãos de comunicação social estavam excluídos desta informação.
Pedro Duarte relança discussão da regionalização
Pedro Duarte diz que a resposta às tempestades mostrou que faltam níveis intermédios regionais de coordenação e liderança política.
Pelo menos 21 equipamentos da rede de teatros e cineteatros afetados
O número de equipamentos da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP) com danos provocados pelo mau tempo das últimas semanas aumentou de 12 para pelo menos 21, de acordo com Direção-Geral das Artes (DGArtes).
Num balanço anterior, em 4 de fevereiro, eram 12 os equipamentos com danos reportados.
O Centro continua a ser a zona do país com mais equipamentos afetados, estando suspensa a programação no Teatro-Cine de Pombal, no Teatro José Lúcio da Silva e no Teatro Miguel Franco, ambos em Leiria, e no Teatro Stephens, na Marinha Grande.
A Norte, foram afetados o Centro Cultural de Paredes de Coura, o Teatro Diogo Bernardes, em Ponte de Lima, e o Theatro Gil Vicente, em Barcelos.
Na zona Oeste e Vale do Tejo, registaram-se danos no Cine-Teatro Paraíso, em Tomar, na Península de Setúbal no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, e no Cine Teatro São João, em Palmela, no Alentejo no Teatro Garcia de Resende, em Évora, e no Centro de Artes e Espetáculos (CAE) de Portalegre, e nos Açores no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada.
No Algarve, o Teatro Lethes, em Faro, está encerrado "por razões de segurança" desde novembro, altura em que ficou com infiltrações no palco, provocadas pela tempestade Cláudia.
A RTCP foi criada em 2019 para combater assimetrias regionais no acesso à cultura e conta atualmente com 103 equipamentos culturais.
"Isto não vai lá com visitas de médico"
José Luís Carneiro critica a ação do Governo e afirma que a resposta não passa por "visitas de médico".
O secretário-geral do PS deslocou-se ao município.
Deslizamentos de terra sucedem-se
Há deslizamentos de terra em todo o país. Nos casos mais graves, houve retirada de populações.
Albergaria-a-Velha. Vinte pessoas retiradas de casa
Há estradas cortadas, casas isoladas e o receio de que a velha ponte de Valmaior não resista à força da água.
Rio Sado recuou em Alcácer do Sal
O risco de inundações mantém-se e estão a ser acompanhadas as descargas feitas pelas barragens.
Barreiras no rio Velho, em Montemor-o-Velho, estão a ser reforçadas
A Proteção Civil informou hoje que está a ser reforçado um conjunto de barreiras no rio Velho, em Montemor-o-Velho, e que está a acompanhar a situação do Mondego em alerta máximo.
O comandante nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, adiantou que o rio Velho "está a ser reforçado com um conjunto de barreiras para que, se houver um problema nesse rio, não haja comprometimento da população de Montemor-o-Velho".
Durante a conferência de imprensa que aconteceu na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide (Oeiras), Mário Silvestre garantiu que estão "efetivamente a acompanhar tudo o que é possível e em alerta máximo" em relação ao Mondego.
Em risco significativo de inundação estão o rio Mondego, nas zonas de Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho e Soure, o rio Tejo, nas zonas de Abrantes, Almeirim, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Entroncamento, Gavião, Golegã, Mação, Salvaterra de Magos, Santarém, Vila Franca de Xira e Vila Nova da Barquinha, o rio Sorraia, em Benavente e Coruche, o rio Vouga, em Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Mira, Murtosa, Ovar, Vagos e Cantanhede, no rio Águeda, em Águeda, e no rio Sado, em Alcácer do Sal.
Margem direita do rio Mondego parte para canal de rega em Montemor-o-Velho
A margem direita do canal principal do rio Mondego partiu hoje de manhã e está a canalizar água para o canal de rega em frente à ETAR de Formoselha (Montemor-o-Velho), disse o presidente da Junta de Freguesia de Santo Varão.
Marcelo Gustavo, autarca no concelho de Montemor-o-Velho, explicou à agência Lusa que este canal de rega, que agora está pressionado por mais água do rio Mondego, também partiu uns metros mais à frente, já entre Formoselha (Montemor-o-Velho) e Granja do Ulmeiro (em Soure), e está a distribuir água para os campos agrícolas da margem direita, já sobrecarregada de água.
Este canal de rega, que é adjacente à margem do rio e está entre esta e os campos agrícolas, além de servir os agricultores, serve as celuloses da Figueira da Foz e faz abastecimento de água também para este último concelho no litoral do distrito de Coimbra.
Este é o terceiro incidente decorrente das cheias que têm atingido a zona do Baixo Mondego.
Na quarta-feira, por volta das 17:00, a margem direita do Rio Mondego, nos Casais, Coimbra, também colapsou e levou ao encerramento da Autoestrada 1.
O tabuleiro do viaduto da A1 viria a desabar ao final da noite na sequência do rompimento do dique nos Casais, Coimbra.
Barragem alentejana do Monte da Rocha quase a descarregar para o Sado
A Barragem do Monte da Rocha, no concelho alentejano de Ourique, distrito de Beja, está "a 30 centímetros" de atingir a cota máxima e vai começar, em breve, a fazer descargas para o Rio Sado.
"Nesta altura, faltam 30 centímetros para iniciar a descarga, ou seja, cerca de dois milhões e meio [de metros cúbicos] de armazenamento [de água]. Portanto, está muito próxima a descarga", revelou hoje à agência Lusa o diretor-adjunto da Associação de Regantes e Beneficiários de Campilhas e Alto Sado (ARBCAS), Ilídio Martins.
Segundo os dados divulgados por esta associação, com sede em Alvalade, no concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal, e que gere mais quatro barragens nesta região, a do Monte da Rocha registava hoje um volume de armazenamento de 97%, equivalente a quase 99,5 milhões de metros cúbicos (m3) de água.
Nesse âmbito, estimou Ilídio Martins, tendo em conta a precipitação prevista para noite de hoje, a primeira descarga para o Rio Sado deve ocorrer durante o dia de sexta-feira.
O diretor-adjunto da ARBCAS acrescentou que a operação terá lugar pelo descarregador de superfície, recusando, para já, a possibilidade de serem utilizadas as comportas de fundo.
"Nesta fase, não há interesse em enviar mais água para as linhas de água, portanto temos que utilizar o máximo armazenamento para evitar as cheias", frisou.
Desde 2011, realçou, que a Barragem do Monte da Rocha não descarrega para o Sado, sendo uma das últimas do país que irá fazê-lo em 2026, na sequência do mau tempo que tem afetado Portugal continental: "Todas as outras no país já estão a descarregar há muito tempo", sublinhou.
A albufeira do Monte da Rocha assegura o abastecimento público nos concelhos de Ourique, Almodôvar e Castro Verde, assim como em parte dos de Mértola e Odemira, todos no distrito de Beja.
A infraestrutura serve ainda para o regadio de cerca de 1.800 hectares agrícolas nos concelhos de Ourique e Santiago do Cacém, no âmbito do aproveitamento hidroagrícola do Alto Sado.
Há cerca de um ano, a 28 de janeiro de 2025, esta barragem era uma das que apresentava menor volume de armazenamento de água em Portugal, com apenas 13% da sua capacidade máxima.
O quadro é, atualmente, bastante distinto, o que abre boas perspetivas "para os próximos anos", nomeadamente no que diz respeito à agricultura, reconheceu Ilídio Martins.
De momento, decorrem as obras de ligação do Monte da Rocha ao Alqueva, através da Barragem do Roxo, no concelho alentejano de Aljustrel, num investimento de quase 30 milhões de euros, lançado em 2024 e que inclui também a criação do Bloco de Rega de Messejana.
Montemor-o-Velho avalia armazenamento na Aguieira como de "risco constante"
O presidente da Câmara de Montemor-o-Velho considerou hoje que a barragem da Aguieira, que sustenta as águas do Mondego, está numa situação de risco constante, por estar a 99% da sua capacidade de armazenamento.
"É uma situação de risco constante. Com este volume de água, a barragem vai ter de descarregar", disse José Veríssimo à agência Lusa, na sequência das inundações e cheias que atingem este concelho do distrito de Coimbra, sobretudo após o colapso das margens do Mondego, na quarta-feira.
José Veríssimo disse que a água nos campos do Baixo Mondego continua a subir, embora de forma lenta.
"No canal principal do rio Mondego há algum alívio de pressão, depois do dique ter rebentado na quarta-feira".
A bacia do Mondego era, às 08:00, a única do continente em situação de risco, com o volume de armazenamento da barragem da Aguieira acima dos 99%, perto do limite de segurança daquela infraestrutura.
Segundo dados do portal InfoÁgua, o volume de armazenamento da Aguieira veio a subir consistentemente desde a manhã de quarta-feira, altura em que estava nos 72%, atingindo o seu valor máximo desde o início das inundações no Baixo Mondego, pelas 08:00 de hoje, com 99,04%, a uma cota de 124,5 metros.
O nível de máxima cheia da Aguieira é de 126 metros, altura a partir da qual aquela albufeira não consegue receber mais água e tem de a libertar, por poder pôr em causa a segurança da própria barragem.
À mesma hora, o caudal que saía da barragem (efluente) estava nos 930 metros cúbicos por segundo (m3/s), ligeiramente inferior aos 958 m3/s registados durante a madrugada. O caudal afluente, por sua vez, era ligeiramente superior, com 1.054 m3/s - a Aguieira estava a receber mais água do que aquela que largava -- embora o volume de afluência venha a diminuir desde as 21:00 de quarta-feira, quando ultrapassou os 1.750 m3/s.
Freguesia da Ereira é caso mais preocupante
As inundações multiplicaram-se após o rebentamento de um dos diques do Mondego e há cada vez mais zonas alagadas em Coimbra e Montemor-o Velho.
Choveu 20% do volume anual em dois dias
Os últimos dois dias de chuva equivalem a 20 por cento do que costuma chover num ano inteiro.
"Turismo Acolhe" tem disponíveis 318 unidades em empreendimentos e AL
O programa do Turismo de Portugal que pretende assegurar alojamento de emergência às famílias afetadas pelas tempestades tem agora 318 unidades disponíveis, em 48 empreendimentos turísticos e alojamento local, indicou a entidade à Lusa.
Segundo avançou fonte oficial do Turismo de Portugal à Lusa, às 11:30 de hoje estavam disponíveis 318 unidades de alojamento em 30 concelhos, das quais 208 disponibilizadas por 24 empreendimentos turísticos e 110 unidades disponibilizadas por 24 AL (alojamento local).
Na terça-feira, o Turismo de Portugal anunciou um novo programa de alojamento de emergência em estabelecimentos turísticos para as populações afetadas pela depressão Kristin, chamado de "O Turismo acolhe", visando responder às necessidades imediatas de habitação nos 68 concelhos incluídos no estado de calamidade.
O programa tem como beneficiários pessoas com residência principal num dos concelhos abrangidos pela situação de calamidade e cuja necessidade de alojamento temporário seja comprovada por declaração emitida pela respetiva câmara municipal.
Reparação da A1 em Coimbra vai ser prolongada
Para reparar o troço da A1 que desabou em Coimbra vão ser necessárias várias semanas.
Enfermeiros mobilizados para apoio a pessoas deslocadas em Coimbra
A Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros anunciou hoje que está a mobilizar profissionais para garantir cuidados de saúde às pessoas que se encontram deslocadas nos pontos de acolhimento de Coimbra.
Segundo a Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros, estes profissionais irão atuar ao nível da prevenção de complicações, da vigilância e do apoio emocional às pessoas que tiveram de ser deslocadas no âmbito das evacuações preventivas em curso devido ao elevado risco de cheia do rio Mondego.
"A resposta ao apelo por parte dos enfermeiros tem sido excecional. A presença de enfermeiros nestes contextos é decisiva para proteger os mais vulneráveis e assegurar que ninguém fica sem acompanhamento qualificado", frisou.
Esta secção abrange os distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu, e tem mais de 17.600 membros ativos.
Zona do Médio Tejo apresenta mais estradas cortadas
Os caudais no rio Tejo estão elevados por causa das descargas das barragens espanholas, contudo estáveis, garante o comandante sub-regional do Médio Tejo, David Lobato.
Proteção Civil alerta para o perigo das cheias rápidas
Mário Silvestre, comandante nacional da Proteção Civil, alerta a população das zonas urbanas, de Lisboa, Península de Setúbal, Oeste e Lezíria do Tejo para o perigo de cheias rápidas, "com impacto significativo na vida das pessoas pelo alagamento de garagens e zonas de estacionamento subterrâneo".
Para Mário Silvestre, "a população tem que ter um comportamento seguro, durante mais esta noite. É mais uma necessidade que temos. O comportamento seguro é a tónica para que possamos passar mais este episódio meteorológico sem problemas".
Em relação à situação que se vive no Mondego, Mário Silvestre afirmou que a Proteção Civil está a "acompanhar e monitorizar, com tudo o que é possível em alerta máximo".
Já nos rios Tejo e Sado, o comandante nacional da Proteção Civil alerta para os riscos de inundação.
As ocorrências mais relevantes continuam a ser as quedas de árvores, as inundações e as derrocadas, acrescentou Mário Silvestre.
Descarga provoca trepidação
A equipa da reportagem da RTP mostrou o ímpeto da descarga em curso.
Retomada circulação na Linha do Leste
A circulação ferroviária na Linha do Leste, que faz a ligação entre o Entroncamento e a fronteira de Badajoz, em Espanha, foi retomada às 11:00 após ter estado suspensa devido à queda de uma barreira, segundo a CP.
Num balanço feito pelas 11:00, a CP - Comboios de Portugal adiantou que o comboio Internacional Celta, que tinha sido suspenso pelo operador espanhol, vai realizar-se hoje à tarde, podendo ser usado material circulante diferente do habitual.
O percurso Valença-Vigo-Valença será feito com recurso a transbordo rodoviário.
Na nota, a transportadora indica que devido ao mau tempo continua suspensa a Linha da Beira Baixa, realizando-se apenas os comboios regionais entre Castelo Branco e Guarda e entre Entroncamento e Abrantes.
Na Linha do Norte não se prevê realizar qualquer comboio de longo curso.
Continua também suspensa a circulação na Linha do Oeste, Linha do Douro entre Régua e Pocinho e Urbanos de Coimbra.
De acordo com a transportadora, na Linha do Norte realizam-se os serviços Regionais entre Entroncamento e Soure, Coimbra-Aveiro-Porto e entre Tomar e Lisboa.
Devido ao mau tempo, mantêm-se constrangimentos à circulação na Linha da Beira Alta, com o serviço Intercidades entre Coimbra e Guarda a efetuar-se com recurso a material circulante diferente do habitual.
Na Linha de Cascais, os comboios circulam com alterações nos horários.
Montemor-o-Velho quer isenção durante mais tempo
O presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, José Veríssimo, vai pedir ao Governo o prolongamento da isenção de portagens na região, na sequência do mau tempo.
O Governo anunciou na segunda-feira que prorrogou a isenção de portagens até domingo nas zonas afetadas pela depressão Kristin, no perímetro que abrangerá trechos da A8, A17, A14 e A19.
"Esta medida veio acompanhar as restantes iniciativas de apoio às zonas mais afetadas pelas recentes tempestades, com vista a apoiar a mobilidade nas referidas regiões", referiu então em comunicado o Ministério das Infraestruturas e Habitação.
No dia 03, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, tinha anunciado que a isenção iria estender-se por uma semana.
"Entrará em vigor à meia-noite do dia de hoje um período de isenção de portagens até à meia-noite de hoje a oito dias", explicou, na ocasião.
Hoje, o presidente daquele município do distrito de Coimbra disse ainda desconhecer se o Governo prolonga ou não a situação de calamidade, mas avisou que até domingo nada ficará resolvido, numa alusão às mais recentes cheias que se juntaram aos prejuízos decorrentes da depressão Kristin, em 28 de janeiro.
A agência Lusa questionou hoje o Ministério das Infraestruturas e Habitação sobre se vai prorrogar, de novo, a isenção de portagens nas zonas afetadas pelo mau tempo, mas ainda não obteve resposta.
Marinha Grande pede ao Governo que prolongue isenção
O presidente da Câmara da Marinha Grande, concelho gravemente afetado pela depressão Kristin, pediu hoje ao Governo o prolongamento da isenção de portagens em várias autoestradas das regiões atingidas pelo mau tempo, prevista terminar no domingo.
"Reivindicamos que a isenção de portagens seja estendida para além do dia 15 de fevereiro, garantindo que os nossos munícipes, serviços de emergência e agentes económicos não sejam penalizados enquanto persistirem as dificuldades", afirmou Paulo Vicente, numa declaração escrita enviada à agência Lusa.
No dia 03 de fevereiro, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou que o Governo iria isentar de portagens durante uma semana (até às 24:00 de dia 10) as zonas afetadas pela depressão Kristin, no perímetro que abrange trechos das autoestradas 8, 17, 14 e 19.
No mesmo dia, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação indicou que decidiu isentar todo o tráfego que tenha origem ou destino na A8, entre o nó de Valado de Frades e o nó de Leiria Nascente, na A17, entre o nó da A8 e o nó de Mira, na A14, entre Santa Eulália e o nó de Ançã, e na A19, entre o nó de Azoia e o nó de São Jorge (este troço também na região de Leiria).
O Governo decidiu, entretanto, prorrogar a isenção de portagens até domingo, 15 de fevereiro.
"Apesar de acolhermos positivamente a decisão do Governo de prolongar a isenção de portagens até 15 de fevereiro, consideramos que esta medida é ainda insuficiente face aos impactos profundos que a tempestade Kristin deixou na nossa região", salientou Paulo Vicente.
Para o autarca da Marinha Grande, concelho do distrito de Leiria, "as populações continuam a enfrentar condicionamentos sérios na mobilidade, muitas vias secundárias permanecem danificadas e os trabalhos de recuperação estão longe de estar concluídos".
Paulo Vicente defendeu que "a continuidade desta medida é essencial para assegurar justiça territorial e apoiar verdadeiramente a recuperação local", apelando ao Governo "para que reveja o prazo e mantenha a isenção até que a normalidade esteja efetivamente restabelecida".
A agência Lusa questionou hoje o Ministério das Infraestruturas e Habitação sobre se vai prorrogar, de novo, a isenção de portagens nas zonas afetadas pelo mau tempo, mas ainda não obteve resposta.
Barragem da Aguieira, a 99%, vai ter de debitar água para o Mondego
Também sob particular atenção e em situação de risco, a nível nacional, é a bacia do Mondego. A barragem da Aguieira, em Coimbra, também conhecida por barragem da Foz do Dão, está perto do limite e volume de armazenamento já atingiu os 99 por cento da capacidade de retenção.