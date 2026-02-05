EM DIRETO
Depressão Leonardo. A evolução do estado do tempo ao minuto

Câmara de Coruche alerta para risco de galgamento do muro de proteção da vila

Câmara de Coruche alerta para risco de galgamento do muro de proteção da vila

A Câmara de Coruche alertou hoje para a possibilidade de galgamento do muro de proteção da vila devido ao mau tempo, pedindo à população que remova bens das zonas ribeirinhas e evite permanecer junto ao rio Sorraia.

Lusa /

VER MAIS

Em comunicado, o município recomenda aos residentes e proprietários com viaturas ou outros bens em áreas próximas da margem que os desloquem "com a maior brevidade possível" para locais mais elevados, de forma a prevenir "danos materiais e garantir a segurança de pessoas e bens". 

A autarquia solicita também que os estabelecimentos comerciais situados na zona baixa da vila encerrem "logo que possível" e adotem medidas adicionais de proteção.

Segundo o município, os serviços municipais encontram-se no terreno, em articulação com a Proteção Civil, prestando apoio humano e logístico e disponibilizando material de proteção para habitações localizadas em áreas potencialmente afetadas.

A Câmara de Coruche, no distrito de Santarém, informa ainda que o pavilhão desportivo da Escola EB 2/3 Dr. Armando Lizardo está aberto para acolher população que eventualmente necessite de abandonar as habitações.

O município reforça o apelo para que sejam adotados comportamentos de segurança e autoproteção, nomeadamente evitar deslocações às zonas ribeirinhas e cumprir todas as indicações das autoridades.

A situação está a ser monitorizada "permanentemente", acrescenta a autarquia, que promete divulgar novas informações sempre que necessário.

Tópicos
PUB
PUB