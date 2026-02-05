Câmara de Coruche alerta para risco de galgamento do muro de proteção da vila

Em comunicado, o município recomenda aos residentes e proprietários com viaturas ou outros bens em áreas próximas da margem que os desloquem "com a maior brevidade possível" para locais mais elevados, de forma a prevenir "danos materiais e garantir a segurança de pessoas e bens".

A autarquia solicita também que os estabelecimentos comerciais situados na zona baixa da vila encerrem "logo que possível" e adotem medidas adicionais de proteção.

Segundo o município, os serviços municipais encontram-se no terreno, em articulação com a Proteção Civil, prestando apoio humano e logístico e disponibilizando material de proteção para habitações localizadas em áreas potencialmente afetadas.

A Câmara de Coruche, no distrito de Santarém, informa ainda que o pavilhão desportivo da Escola EB 2/3 Dr. Armando Lizardo está aberto para acolher população que eventualmente necessite de abandonar as habitações.

O município reforça o apelo para que sejam adotados comportamentos de segurança e autoproteção, nomeadamente evitar deslocações às zonas ribeirinhas e cumprir todas as indicações das autoridades.

A situação está a ser monitorizada "permanentemente", acrescenta a autarquia, que promete divulgar novas informações sempre que necessário.