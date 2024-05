Câmara de Lisboa revela auditoria. Ciclovias da Avenida da República e Almirante Reis vão mudar

A ciclovia será reduzida? A autarquia vai "alterar significativamente o desenho da ciclovia, repensando o espaço público no seu conjunto", respondeu assim o vice-presidente, Filipe Anacoreta Correia, aos jornalistas.





A requalificação da avenida, que incluirá alterações na ciclovia, só deverá ser conhecida até ao final de junho, confirmou o autarca depois da apresentação à Antena 1.





No documento da apresentação (já disponível na íntegra ), a auditoria refere 30 cruzamentos problemáticos e sugere a construção de 59 ligações para corrigir descontinuidades entre ciclovias.





O responsável pela mobilidade na câmara, Filipe Anacoreta Correia, assegurou que está a ser feito um levantamento "contínuo" das ciclovias a corrigir, o que passará a ser um trabalho da EMEL, a Empresa de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa.





Questionado pela Antena 1, acabou por afirmar que a ciclovia da Avenida da República vai ser intervencionada.





A utilização é tal que a via "poderia crescer", mas duas questões "têm de ser trabalhadas": a sincronização de semáforos com as estradas envolventes e os cruzamentos de ciclistas e peões ao saírem dos autocarros.





Uma base para relançar o plano das ciclovias





O anúncio de mudanças na Avenida Almirante Reis, um dos temas que mais fricção causou nas últimas eleições autárquicas de 2021, fez parte da apresentação do novo Plano de Ação Ciclável de Lisboa.





Em outubro do ano passado, já tinha sido apresentada uma primeira versão, com base nos primeiros resultados da auditoria e com várias intervenções hoje apresentadas, mas a nova versão surgiu "consolidada".





Até ao final de 2025, a cidade vai contar com 263 quilómetros de ciclovias, mais 50% (em outubro, a previsão era de 259 quilómetros).







Ao todo, serão 56 novas ciclovias, entre elas 20 exclusivas para trotinetes e bicicletas. Deste número, destacam-se as ciclovias da frente ribeirinha e que ligam a Avenida Lusíada a Entrecampos, passando à frente do Hospital de Santa Maria, e várias ligações a escolas do concelho, impulsionadas por um concurso internacional que a Câmara de Lisboa venceu.







Filipe Anacoreta Correia disse à Antena 1 que esta é uma expansão ambiciosa, ouvindo até ser "ambiciosa demais" pelo prazo que tem.

Vão crescer também as vias 30+Bici, ou seja, estradas com velocidades abaixo dos 30 quilómetros por hora para que as bicicletas possam circular com mais segurança.





Este modelo está previsto nas zonas de Actores, Alvalade, Alto do Parque, Campo de Ourique, Condado, Encarnação, Madre Deus, Mestres, Rego, Restelo, São Sebastião da Pedreira e Santa Cruz de Benfica. O mesmo vai acontecer na Avenida Santos Dumont (paralela à Avenida de Berna) e na Rua Latino Coelho (entre São Sebastião e a Avenida Fontes Pereira de Melo).