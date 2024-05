Câmara de Lisboa revela auditoria das ciclovias e apresenta novo plano da rede na cidade

A partir daí, será também conhecido o Plano de Ação da Rede Ciclável de Lisboa. Em outubro do ano passado, tinha sido apresentado um projeto de expansão, que já contemplava mais 86 quilómetros até ao final de 2025.Esse número incluía novas ciclovias separadas (17 quilómetros), vias partilhadas com o resto do trânsito e ligações escolares.

A Antena 1 apurou que o plano apresentado esta quinta-feira vai renovar o anterior.

De acordo com a Câmara Municipal,Sem entrar em detalhes, quando a empresa consultora dinamarquesa Copenhagenize entregou os primeiros resultados à Câmara de Lisboa em outubro, a diretora municipal de mobilidade afirmava que a rede ciclável poderia ser melhorada., disse Ana Raimundo na Antena 1, assinalandoPromessa de campanha de Carlos Moedas, o contrato para a realização da auditoria foi assinado em março do ano passado. Embora a rede tenha sofrido alterações durante o atual mandato, a autarquia preferiu aguardar pelos primeiros resultados da auditoria, de várias etapas, para apresentar novos projetos de ciclovias, em outubro., afirmou o vice-presidente da Câmara de Lisboa, Filipe Anacoreta Correia, na última apresentação, pois