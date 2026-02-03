Câmara de Montemor-o-Velho diz que isenção de portagens "é um incentivo"

"É um incentivo, é um reconhecimento para aquilo que as pessoas estão a sofrer, acima de tudo", afirmou o autarca daquele município do distrito de Coimbra, em declarações à agência Lusa, reagindo ao anúncio do Governo de que iria isentar de portagens durante uma semana as zonas mais afetadas pela intempérie.

Questionado sobre se esta medida é suficiente, José Veríssimo frisou que a importância da decisão não se mede apenas em termos financeiros, sublinhando a importância do sinal político dado pelo Governo às populações.

"Eu acho que é muito importante para que as pessoas sintam que o Governo também está connosco", apontou.

O primeiro-ministro anunciou hoje que o Governo vai isentar de portagens durante uma semana as zonas afetadas pela depressão Kristin, no perímetro que abrangerá trechos da A8, A17, A14 e A19.

A isenção começará à meia-noite e vai estender-se por uma semana, anunciou Luís Montenegro, durante uma visita a uma empresa de Pombal.

Na segunda-feira, a Câmara de Montemor-o-Velho pediu a suspensão temporária do pagamento de portagens na Autoestrada 14 (A14), enquanto se mantiverem os condicionamentos em várias estradas do concelho, na sequência da depressão Kristin.

No mesmo sentido, o presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Paulo Vicente, reivindicou a isenção imediata do pagamento de portagens no troço da autoestrada 8 (A8) que serve o concelho, entre a Marinha Grande e Leiria.