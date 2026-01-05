Câmara de Sintra cancela EcoCentro em Vale Flores. População satisfeita deseja Espaço Multiusos

créditos: Câmara Municipal de Sintra

A infraestrutura já está em fase avançada de construção mas o desejo dos moradores desta zona é que venha a ser em breve adaptada para outros usos, como Espaço Multiusos e com uma vertente também cultural. Há ainda terrenos que podem ser reconvertidos em espaços verdes.

Paulo Parracho, o presidente da União das Freguesias de Sintra diz à Rádio Pública que a decisão final é da autarquia, mas a população tem sugestões para a utilização do espaço.



Durante uma visita ao local, Marco Almeida, o novo presidente da Câmara Municipal de Sintra explicou que a opção de cancelar este EcoCentro em Vale Flores resulta da auscultação dos munícipes, que alertaram para a incompatibilidade da infraestrutura com a zona envolvente, maioritariamente habitacional.

Segundo a autarquia, será anunciado em breve um novo projeto para o espaço, com o objetivo de beneficiar a população do concelho.

