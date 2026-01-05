País
Câmara de Sintra cancela EcoCentro em Vale Flores. População satisfeita deseja Espaço Multiusos
A Câmara de Sintra decidiu cancelar a instalação do EcoCentro em Vale Flores, na União das Freguesias de Sintra, atendendo às preocupações manifestadas pela população local, nomeadamente questões de segurança.
créditos: Câmara Municipal de Sintra
Paulo Parracho, o presidente da União das Freguesias de Sintra diz à Rádio Pública que a decisão final é da autarquia, mas a população tem sugestões para a utilização do espaço.
Durante uma visita ao local, Marco Almeida, o novo presidente da Câmara Municipal de Sintra explicou que a opção de cancelar este EcoCentro em Vale Flores resulta da auscultação dos munícipes, que alertaram para a incompatibilidade da infraestrutura com a zona envolvente, maioritariamente habitacional.
Segundo a autarquia, será anunciado em breve um novo projeto para o espaço, com o objetivo de beneficiar a população do concelho.