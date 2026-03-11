Câmara de Torres Vedras espera conseguir limpar floresta dominada pelo eucalipto antes do verão

Fotografia: Câmara Municipal de Torres Vedras

Este é um concelho com "um terço de território ocupado por floresta, sendo 80 por cento de eucalipto", lembra em declarações à Antena 1 o vice-presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras Diogo Guia.



A autarquia já procedeu ao abate de 1800 árvores contabilizadas até agora após o efeito das tempestades. Grande parte das árvores caídas são eucaliptos, pinheiros e ciprestes; e a autarquia está a mobilizar vários meios para conseguir limpar os terrenos antes da fase de incendios no verão.

Foi elaborado um plano e foram constituidos um gabinete e uma Comissão multidisciplinar que está em permanencia a trabalhar para a mitigação dos efeitos das tempestade e para a recolha de sobrantes.



Para fazer um ponto de situação decorreu hoje uma conferência de imprensa da Câmara Municipal de Torres Vedras com o balanço das intervenções em árvores e espaços verdes no âmbito das intempéries.