Câmara de Torres Vedras espera conseguir limpar floresta dominada pelo eucalipto antes do verão

A Câmara de Torres Vedras está a mobilizar todos os meios possíveis, articulando serviços para responder ao desafio de conseguir limpar até ao verão o concelho, da carga de combustível no solo, após as tempestades deste Inverno.

Arlinda Brandão - Antena 1 /

Fotografia: Câmara Municipal de Torres Vedras

Este é um concelho com "um terço de território ocupado por floresta, sendo 80 por cento de eucalipto", lembra em declarações à Antena 1 o vice-presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras Diogo Guia.

A autarquia já procedeu ao abate de 1800 árvores contabilizadas até agora após o efeito das tempestades. Grande parte das árvores caídas são eucaliptos, pinheiros e ciprestes; e a autarquia está a mobilizar vários meios para conseguir limpar os terrenos antes da fase de incendios no verão.
Foi elaborado um plano e foram constituidos um gabinete e uma Comissão multidisciplinar que está em permanencia a trabalhar para a mitigação dos efeitos das tempestade e para a recolha de sobrantes.

Para fazer um ponto de situação decorreu hoje uma conferência de imprensa da Câmara Municipal de Torres Vedras com o balanço das intervenções em árvores e espaços verdes no âmbito das intempéries.
