Câmara do Funchal está a tratar de três realojamentos devido ao mau tempo

"A Câmara Municipal do Funchal tem registadas 62 ocorrências, todavia de menor dimensão, sendo as mais graves três situações de queda de árvores, a que acrescem quedas de elementos de construção e situações de limpezas. Há três situações de realojamento que já estão a ser tratadas pela autarquia e a Segurança Social", indica em comunicado.

O município refere, por outro lado, que está a "seguir com cuidado" a área na foz da ribeira de São João, um dos três grandes cursos de água que atravessam a cidade, estando de prevenção com equipamento devido à maré alta a partir das 16:00.

No total, a Câmara do Funchal destacou 100 elementos para proceder a trabalhos de limpeza e desobstrução de sarjetas.

A costa sul e as regiões montanhosas da ilha estão sob aviso vermelho desde as 15:00 de segunda-feira devido à chuva forte e persistente por causa da passagem da depressão Óscar.

O aviso vermelho, o mais grave de uma escala de três, foi emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e está em vigor até às 15:00 de hoje, sendo que o período mais crítico ocorreu entre as 06:00 e as 09:00.

Já a costa norte da Madeira e a ilha do Porto Santo encontram-se sob aviso laranja.

Os executivos municipais da zona sul da ilha reforçaram os meios para atuar em caso de necessidade, tendo sido registados várias inundações, pequenos deslizamentos de terras e a queda de árvores em vários pontos.

O caso mais grave ocorreu no concelho de Santa Cruz, zona leste da Madeira, onde uma pessoa ficou desalojada devido à queda do telhado da habitação durante a noite.

Por outro lado, a Direção Regional de Estradas atualizou o ponto da situação indicando que nove troços de estradas, em diversos pontos da ilha da Madeira, estão encerrados e quatro condicionados devido à queda de derrocadas.

Na freguesia da Madalena do Mar, concelho da Ponta do Sol, zona oeste da ilha, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas mobilizou algumas máquinas para desassorear a foz da ribeira, cujo caudal estava a ameaçar uma ponte.

Já o Serviço Regional de Saúde informou que por questões de segurança os centros de saúde das freguesias do Monte (Funchal), Campanário e Estreito de Câmara de Lobos (Câmara de Lobos) estão encerrados hoje.

As condições meteorológicas adversas motivaram o encerramento de diversos serviços públicos e o Governo da Madeira decidiu suspender a atividade letiva em todas as escolas e em todos níveis de ensino na ilha da Madeira no dia de hoje, retomando a atividade normal na quarta-feira.

O Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo continua condicionado, já com registo de 36 voos cancelados hoje, entre partidas e chegadas.

As autoridades madeirenses convocaram uma conferência de imprensa para as 19:00, no Serviço Regional de Proteção Civil, para fazer um novo ponto de situação do temporal.