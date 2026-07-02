Câmara do Porto pede a habitantes que se protejam em locais climatizados

Em termos de locais climatizados, a autarquia relembrou que podem "constituir uma alternativa durante os períodos de mais calor" a Piscina Municipal Eng.º Armando Pimentel, a Piscina Municipal da Constituição, a Piscina Municipal de Cartes e ainda a UNIR -- Universidade Intergeracional de Ramalde.

O município aconselhou ainda vários espaços exteriores com sombra como o Parque da Cidade do Porto, o Parque Urbano da Pasteleira, os Jardins do Palácio de Cristal, a Quinta do Covelo, o Parque de S. Roque e o Parque Oriental da Cidade do Porto.

"Durante as horas de maior calor, a indicação da Proteção Civil é para a permanência, sempre que possível, em locais devidamente climatizados, reduzindo a exposição prolongada às temperaturas extremas. A título de exemplo, recomenda-se a opção por permanecer em centros comerciais, museus, bibliotecas, equipamentos culturais, centros comunitários ou outros edifícios públicos e privados com climatização adequada, sobretudo entre as 11:00 e as 17:00 horas", indicou o município em comunicado.

Relativamente aos locais onde são transmitidos os jogos do Campeonato do Mundo de Futebol, na Avenida dos Aliados e na Praça D. João I, a autarquia vai "regar" estes espaços antes dos jogos e, durante as transmissões, vai promover uma "névoa de água" para "permitir uma sensação de maior conforto dos adeptos".

"A Câmara do Porto continuará a acompanhar permanentemente a evolução da situação meteorológica, adotando as medidas que se revelem necessárias e divulgando atempadamente novas informações à população", acrescentou.

O aviso vermelho devido ao calor foi alargado até domingo em 10 distritos do litoral e do interior sul do país, anunciou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, o aviso vermelho, o mais grave numa escala de três, está hoje ativo nos distritos de Portalegre, Évora e Beja, assim como em Santarém e Lisboa, sendo que os últimos dois distritos passam a laranja (o segundo nível) às 23:00 de sexta-feira.

Na sexta-feira, estarão também sob aviso vermelho por causa do calor outros 10 distritos: Viana do Castelo, Porto, Braga, Coimbra, Aveiro, Leiria, Santarém, Portalegre, Évora e Beja. Em todos os casos este nível permanece ativo até às 06:00 de domingo.

O aviso vermelho surge numa altura em que Portugal continental atravessa num período de temperaturas elevadas, com máximas que podem chegar aos 44 graus Celsius (ºC) e mínimas entre os 24ºC e os 28ºC.

Na quarta-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgou recomendações aos municípios para protegerem as populações das temperaturas elevadas e ondas de calor, alegando o "papel de proximidade essencial" que desempenham na preparação e resposta a esses fenómenos.

Segundo a DGS, as autarquias devem garantir, em parceria com várias entidades, a sinalização de pessoas mais vulneráveis, mantendo atualizada essa listagem, assim como realizar contactos preventivos e promover, sempre que possível, visitas domiciliárias.

Já ao nível das medidas comunitárias, a direção-geral aconselha que sejam abertos locais de abrigo temporário (zonas de arrefecimento) e disponibilizada água potável, garantindo o bom funcionamento dos bebedouros públicos, assim como recomenda o prolongamento dos horários de bibliotecas, piscinas e equipamentos climatizados de proximidade.

Para os espaços públicos, é sugerido que sejam reforçadas as zonas de sombra, instaladas estruturas temporárias de sombreamento e arrefecimento, e adaptados os horários dos trabalhos municipais realizados no exterior.

Por causa da onda de calor, os hospitais ativaram o nível mais baixo dos planos de contingência.