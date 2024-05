Campanha para as eleições europeias começa hoje

Na sua primeira ação de campanha, o cabeça de lista da Aliança Democrática (AD), Sebastião Bugalho, vai ter um dia preenchido, com cinco ações no sul do país. O candidato vai começar o dia no Algarve, com iniciativas em Olhão e Faro, dedicadas às pescas e migrações, seguindo depois para o Alentejo, com paragens em Moura e Reguengos de Monsaraz, antes de terminar o dia em Évora, onde também vai estar o presidente do partido e primeiro-ministro, Luís Montenegro.



No PS, Marta Temido arranca logo às 7h30 da manhã com um contacto com a população em Cacilhas, e só terminará às 20h30, com um comício em Almada, que também contará com uma intervenção do líder socialista, Pedro Nuno Santos.



O Chega estará no Algarve e no Alentejo, a IL faz campanha em Lisboa e o BE começa no distrito de Aveiro e termina na capital. As caravanas da CDU, do Livre e do PAN estarão na área metropolitana de Lisboa.