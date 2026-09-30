Campanha vacinação. DGS admite "hesitação" na Covid-19 e garante cobertura dos grupos prioritários

(em atualização)





No dia em que arranca a campanha de vacinação contra a gripe e a Covid-19, Rita Sá Machado insiste que há uma "elevada preocupação" com a desinformação em torno das vacinas, afirmando que está a ser reforçada a comunicação da Direção-Geral da Saúde (DGS), por exemplo, nas redes sociais.





Programa da Manhã da RTP Antena 1, a diretora-geral da Saúde aponta que a vacinação contra a gripe tem sido relativamente estável, mas no caso da Covid-19 "estamos a diminuir cerca de 10 pontos percentuais em cada ano". Em entrevista ao Ponto Central , noda RTP Antena 1, a diretora-geral da Saúde aponta que a vacinação contra a gripe tem sido relativamente estável, mas





Sabemos que isso é devido a alguns fenómenos de hesitação vacinal, não só internacionais, mas também fenómenos nacionais de hesitação vacinal à Covid-19", afirma Rita Sá Machado. , não só internacionais, mas também fenómenos nacionais de hesitação vacinal à Covid-19", afirma Rita Sá Machado.





"Fomos dos países na pandemia que melhores taxas de vacinação tivemos nessa altura", recorda, pelo que há um fenómeno das pessoas "estarem cansadas de se vacinar", mas também "fenómenos em que começam a atacar alguns pontos científicos".





A DGS refere que há dois lotes de vacinas: um ligado ao Ministério da Saúde, em que "temos vacinas suficientes para proteger os grupos de risco, para proteger a nossa população elegível", e também um "contingente privado" relacionado com a indústria farmacêutica.





Segundo Rita Sá Machado, esse contingente terá uma menor quantidade de vacinas disponíveis. Isso está relacionado com "um atraso não só em questões associadas às estirpes das vacinas, mas também com questões associadas a reagentes", afirma a responsável da DGS, enumerando razões apontadas pela indústria farmacêutica.

Vacinas contra a gripe alargadas até aos 4 anos





Depois de no ano passado a campanha de vacinação gratuita contra a gripe ter ficado disponível para as crianças entre os 6 e os 23 meses, há este ano um novo alargamento às crianças entre os dois e os quatro anos de idade, inclusive. Sobre esta opção, o presidente do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos aponta que é um grupo de transmissão relevante da doença.

Miguel Bastos - RTP Antena 1





Os mais novos juntam-se na vacinação contra a gripe aos maiores de 60 anos, grávidas e pessoas com idades entre os 5 e os 59 anos se tiverem patologias de risco. Neste último grupo, os adultos até aos 59 anos com patologias de risco passam a poder ser vacinadas contra a gripe nas farmácias, juntamente com quem tem entre 60 e 84 anos. Acima dessa idade mantém-se a vacinação apenas no SNS.

Quanto à vacina da Covid-19, a idade recomendada passou dos 60 para os maiores de 70 anos, além dos restantes adultos com patologias de risco.





Entre os grupos elegíveis para a vacinação contra a gripe estão incluídos os profissionais que prestam diretamente cuidados nos setores social e privado em unidades com internamento, de cirurgia de ambulatório, de obstetrícia e neonatologia e de diálise, assim como estabelecimentos com atendimento permanente.



Constam também as grávidas, profissionais do SNS, bombeiros com contacto direto com pessoas de alto risco de doença grave, reclusos e pessoas em situação de sem-abrigo, entre outros. Os residentes com 60 ou mais anos em lares, centros de acolhimento temporário e na rede de cuidados continuados integrados também são elegíveis.





, refere Ricardo Jorge da Costa à RTP Antena 1, mostrando