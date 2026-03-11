Campo de tiro da Força Aérea passa de Alcochete para Alter do Chão

"O futuro Campo de Tiro da Força Aérea será localizado em Alter do Chão, distrito de Portalegre", anunciou Nuno Melo, em conferência de imprensa no Ministério da Defesa Nacional, em Lisboa.

O governante salientou que a escolha da nova localização do Campo de Tiro "é um passo fundamental para que se proceda à desmilitarização dos terrenos".

Em maio de 2024, o Governo aprovou a construção do novo aeroporto da região de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete, com a denominação Aeroporto Luís de Camões, com vista à substituição integral do Aeroporto Humberto Delgado.