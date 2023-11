Cândida Almeida considera que parágrafo final da PGR sobre primeiro-ministro fez cair o Governo

Esta quinta-feira, em declarações aos jornalistas, Lucília Gago, procuradora-geral da República, recusou responsabilidades na demissão do primeiro-ministro e adiantou que a menção a António Costa surgiu por uma questão de "transparência".





Em entrevista à RTP3, Cândida Almeida considera que o esclarecimento da procuradora-geral da República foi importante, tendo em conta a dimensão do caso mas também os envolvidos nesta investigação. Discorda, no entanto, da pertinência do parágrafo final sobre o primeiro-ministro, considerando que tal "não seria oportuno e necessário".





"O primeiro-ministro não estava a ser chamado, não foi sequer referenciado no processo Influencer. Penso que seria desnecessário, naquela altura, incluir esse parágrafo", argumentou a ex-Diretora do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).



"Chocou-me a mistura da política com a justiça"





Questionada sobre se a atuação da justiça motivou a queda do Governo, Cândida Almeida responde afirmativamente, considerando que qualquer primeiro-ministro de um país democrático teria de apresentar a demissão ao ser envolvido numa investigação.







Sobre a ida de Lucíla Gago a Belém, a procuradora-geral adjunta jubilada reconheceu que ficou "chocada" com a "sequência dos factos levados a público em que se mistura a política com a justiça".







Cândida Almeida considerou, no entanto, que os pedidos de celeridade "não é nenhuma pressão" sobre a justiça, mas "exigir que haja um prazo já não é admissível".