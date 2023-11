Procuradora-geral da República não se sente responsável pela demissão do primeiro-ministro

Pela primeira vez em 16 dias, Lucília Gago falou esta manhã aos jornalistas sobre a operação Influencer, que levou à demissão de António Costa.



A procuradora-geral da República disse não se sentir responsável pela demissão do primeiro-ministro e afirmou que o Ministério Público “investiga o que tiver de investigar”.



“Não me sinto naturalmente responsável, porque se trata de uma avaliação pessoal e política que foi feita e respeito disso, naturalmente, não tenho nada a dizer”, disse Lucília Gago.





Sobre o último parágrafo do comunicado que se referia ao primeiro-ministro, e que terá sido escrito pela própria, Lucília Gago argumentou que tinha de estar no comunicado “por uma questão de transparência” e rejeita que tenha sido colocado para defender o Ministério Público.



“O parágrafo diz que com transparência aquilo que estava em causa no contexto da investigação que está em curso”, explicou Lucília Gago, defendendo que “teria de ser colocado sob pena de, não constando do comunicado, se pudesse afirmar que estava indevidamente a ocultar-se um segmento da maior relevância”.





Na semana passada, o semanário Expresso avançou que Lucília Gago decidiu incluir o último parágrafo no comunicado - que fazia referência à existência de um inquérito autónomo relativo ao primeiro-ministro - por temer que o Ministério Público pudesse ser acusado de estar a proteger António Costa quando a notícia fosse conhecida.







Relativamente à sua a ida a Belém, a procuradora garante que foi chamada pelo Presidente da República, mas não revelou se foi a pedido de António Costa nem o conteúdo da conversa entre os dois.



Lucilia Gago considera ainda a reunião com Marcelo rebelo de Sousa "absolutamente normal".



“É o presidente da República que me nomeia e, portanto, é absolutamente normal que queira conversar comigo sobre temas relevantes”, asseverou.



O chefe de Estado confirmou, na passada sexta-feira, que foi o primeiro-ministro a pedir-lhe para receber a procuradora-geral da República no Palácio de Belém, no dia em que António Costa apresentou a demissão.



No entanto, Costa já veio desmentir Marcelo, garantindo que nunca pediu publicamente ao presidente da República para chamar Lucília Gago a Belém.