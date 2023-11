Silêncio sobre Ministério Público. Marcelo afirma que Lucília Gago foi a Belém a pedido de Costa

Marcelo Rebelo de Sousa falou aos jornalistas num hotel de Bissau, onde esteve com o primeiro-ministro, António Costa, a participar na celebração dos 50 anos da independência da Guiné-Bissau. No dia 7 de novembro, o presidente da República recebeu o primeiro-ministro logo de manhã, a pedido deste, no Palácio de Belém, e de seguida a procuradora-geral da República, Lucília Gago.



Interrogado sobre quem suscitou o encontro que teve com a procuradora-geral da República, Lucília Gago, no dia 7 de novembro, e qual foi o intuito dessa audiência, o chefe de Estado respondeu: "Isso o senhor primeiro-ministro já esclareceu que ele pediu para eu pedir o encontro à senhora procuradora-geral da República"."Mais do que isso não posso dizer", acrescentou.





Marcelo Rebelo de Sousa não quis revelar a sua opinião sobre se deve haver esclarecimentos da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a investigação judicial que levou o primeiro-ministro a apresentar a sua demissão: "Quando eu digo que não me pronuncio sobre nem aquilo que ocorreu nem aquilo que vai ocorrer ou que está a ocorrer neste momento, é precisamente isso mesmo. Eu acho que seria muito insensato estar a pronunciar-me sobre isso".



Perante a insistência da comunicação social para que comentasse o papel do Ministério Público, o chefe de Estado referiu que essa "é uma questão que tem a ver com o que acabou de ser vivido, o que está a ser vivido e o que irá ser vivido no futuro próximo", reiterando: "Portanto, não me vou pronunciar".



Surpreendido pelos acontecimentos de 7 de novembro

Aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa frisou ainda que foi surpreendido pelos acontecimentos de 7 de novembro, depois do primeiro-ministro ter apresentado a demissão devido a uma investigação judicial."Se me perguntassem se, há quantos dias, já nem sei, no dia 6 [de novembro] – isto é tão rápido e tão intenso – eu imaginava que estaria onde estou hoje, eu diria que não", declarou o presidente da República.

O Expresso noticia que o parágrafo que esteve na origem da demissão de António Costa foi escrito pela procuradora-geral da República. O jornal adianta que Lucília Gago teve receio de que o Ministério Público fosse acusado de ter protegido o primeiro-ministro.



Questionado se não teve qualquer sinal de que isso poderia acontecer,: "Quando eu disse que fiquei surpreendido significa, naturalmente, que fiquei surpreendido. Portanto, uma pessoa que fica surpreendida quer dizer que não está à espera que isso aconteça".

Relação com Costa mantém-se igual

Marcelo Rebelo de Sousa garante que a relação com António Costa, em termos pessoais e institucionais, continua na mesma."Estive com o primeiro-ministro só esta semana, dois dias seguidos. Dois dias seguidos. Um com uma reunião muito longa e outro com uma posse muito curta. De todo o modo significa que, verdadeiramente, tudo o que se passou aqui, passa-se em Portugal", acrescentou.

Interrogado se irá ter saudades da coabitação com António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa realçou que ainda faltam meses o primeiro-ministro cessar funções e que até lá se irão encontrar "semana após semana", portanto, "não haverá sequer lugar a falar em saudades".

Evitar comentários para se manter imparcial

O chefe de Estado afirmou ainda que quer evitar comentários sobre o passado recente e o futuro próximo da política portuguesa para se manter imparcial no novo ciclo, perante os partidos que vão disputar eleições.



"Eu não comento nada do que foi dito sobre o passado recente nem nada do que será dito sobre o futuro próximo. Em relação ao passado recente, passou, passou, fechou-se um ciclo da história portuguesa", frisou.



Sobre a sua coabitação com o primeiro-ministro, António Costa, que se encaminha para o fim, respondeu: "Eu não vou pronunciar-me. Tenho decidido não me pronunciar, por uma questão de isenção, estamos em período pré-pré-eleitoral".



"Tudo o que eu disser – entrámos num novo ciclo – vai ser considerado, no novo ciclo, como sendo uma tomada de posição favorável a A, B ou C. E neste novo ciclo o que se pretende do Presidente da República é que seja imparcial perante aqueles que vão disputar eleições, partidos, candidatos à chefia do Governo, tudo isso", justificou.